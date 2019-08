Bayreuth/Leipzig

Im Prozess um die getötete Leipziger Studentin Sophia am Bayreuther Landgericht hat Richter Bernhard Heim am Dienstag bei einem sogenannten rechtlichen Hinweis auch ein mögliches Urteil gegen den angeklagten Boujemaa L. erkennen lassen. Wie Heim den Prozessbeteiligten erklärte, könnte für den Fall, dass der Lkw-Fahrer auf Sophia eingeschlagen hat, danach den Tatort verließ und später zurückkehrte, um noch einmal auf sie einzuschlagen, auch der Vorwurf Mord mit Verdeckungsabsicht in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung lauten.

Mit seiner Erklärung wollte Heim den Prozessbeteiligten die Möglichkeit geben, ihre anstehenden Plädoyers unter Umständen auf eine veränderte Situation abzustimmen, die sich im Verlauf der Zeugenvernehmung ergab und die teilweise von den Vorwürfen in der Anklageschrift abweichen könnte. Die Staatsanwaltschaft hatte Boujemaa L. unterstellt, gegen die in seinem Lkw mitgenommene Sophia erst sexuell übergriffig geworden zu sein und sie anschließend, aus Angst, dass dieser sexuelle Übergriff Konsequenzen haben könnte, ermordet zu haben.

Keine eindeutigen Hinweise auf sexuellen Übergriff

Während der Obduktion der Leiche in Spanien und später auch in der Rechtsmedizin in Erlangen konnten allerdings keine Spermaspuren am gereinigten und teilweise verkohlten Körper sicher gestellt werden. Der Angeklagte bestritt während der Verhandlung zudem vehement, sein Opfer sexuell bedrängt zu haben. Allerdings hatte er bereits in seinem Geständnis zu Prozessbeginn auch erklärt, Sophia mehrfach mit einem Metallrohr auf den Schädel geschlagen zu haben.

Laut der Erkenntnisse in den verschiedenen Obduktionsergebnissen erfolgten die multiblen Angriffe auf verschiedene Stellen an Sophias Kopf und deshalb wahrscheinlich auch zu verschiedenen Zeitpunkten. In der Zwischenzeit soll Boujemaa L. aus dem Lkw ausgestiegen und eine Zigarette geraucht haben – in dem Glauben, sein Opfer sei nur ohnmächtig geworden. Laut des psychologischen Gutachters Thomas Wenske sei durch die Unterbrechung eine Tat in mehreren Phasen entstanden und die von der Verteidigung angenommene Affekthandlung somit längst abgeschlossen gewesen.

Der Prozess am Bayreuther Landgericht wird am 10. September mit den Pladoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung fortgesetzt. Am 18. September will der vorsitzende Richter Bernhard Heim sein Urteil verkünden. Im Fall der Bestätigung des Mordvorwurfs wird der Angeklagte mit lebenslanger Haft bestraft, sieht das Gericht die Mordmerkmale nicht als bewiesen, sind auch Haftstrafen zwischen fünf und 15 Jahren wegen Totschlags möglich.

Von Matthias Puppe