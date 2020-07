Dresden

Schweiß in Lederkombis und Wut im Bauch: Etwa 4000 bis 5000 Motorradfahrer haben am Sonnabend auf dem Dresdner Theaterplatz gegen drohende Fahrverbote protestiert. Die Aktion war Teil bundesweiter Demonstrationen.

Der Bundesrat hatte sich Mitte Mai dafür ausgesprochen, aus Gründen des Lärmschutzes zeitlich beschränkte Motorrad-Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen zu ermöglichen. Außerdem sollen die zulässigen Geräuschemissionen bei neuen Maschinen begrenzt werden.

Demo-Teilnehmer aus ganz Sachsen

Gegen diese Pläne regt sich Widerstand in der Szene: Aus allen Ecken Sachsens waren Biker angerollt, auch Zweiradfans aus Bad Doberan, Thüringen oder dem Potsdamer Umland beteiligten sich an der Demo, wie die Nummernschilder verrieten. „Finger weg von meiner ‚Freiheit auf Rädern‘“, forderten Zettel auf den Maschinen, oder schlicht „Ich bin gegen Fahrverbote für Motorräder“. Und passend startete die Demo mit Westernhagens Mitgröl-Nummer „Freiheit“.

Auf der Suche nach der goldenen Mitte

Es gehe nicht darum, Anwohnern beliebter Motorradstrecken ihr Recht auf ein entspanntes Wochenende abzusprechen, zeigten sich die Redner – allesamt selbst Biker – verständnisvoll. Man müsse „eine Mitte finden“ zwischen den Bedürfnissen der Anwohner und dem heißgeliebten Hobby der Biker, so Dirk Neubauer, Bürgermeister der „Motorradstadt“ Augustusburg bei Chemnitz. Es gebe aber ein paar schwarze Schafe, die mit manipuliertem Auspuff oder überhöhter Geschwindigkeit die gesamte Szene in Verruf brächten. Er appellierte an alle Motorradfans, vernünftig und sicher zu fahren.

Bestehende Gesetze anwenden

Diejenigen, die sich nicht an geltende Regeln halten, zu schnell oder mit frisierten Maschinen unterwegs seien, sollten von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden, forderte der Wurzener Landtagsabgeordnete Kay Ritter ( CDU). Weitere Gesetze brauche es nicht.

Auch die wirtschaftliche Bedeutung der Biker betonten die Sprecher auf der Bühne – Stichworte: Tourismus, Gastronomie, Fahrzeughandel und -messen. Und außerdem: Wann außer am Wochenende sollten sich die Biker denn auf ihre heißen Öfen schwingen? Lediglich zehn Prozent der vier Millionen Motorradfahrer in Deutschland seien auch werktags auf zwei Rädern unterwegs, wusste Mathias Lindner, einer der Organisatoren der Harley Days Dresden.

Nicht zuletzt habe das Hobby auch eine wichtige soziale Komponente. So verwiesen die Motorradfreunde „Beinhart“ aus Pirna auf die Heimkinder-Ausfahrt, die sie jedes Jahr für 500 Jugendliche organisieren, und der Verein Christliche Motorradfahrer Sachsen betonte, dass er bei dem geplanten Fahrverbot seine sonntäglichen Gottesdienste nicht mehr abhalten könnte.

Frauen-Power und Macho-Spruch

Organisiert haben die Protestaktion auf dem Theaterplatz zwei Dresdnerinnen: Mona Brendel-Salomo und ihre Tochter Sara. Frauen sind in der Szene deutlich in der Unterzahl, bei der Demo selbst waren geschätzte zehn Prozent der Anwesenden weiblichen Geschlechts. Vermutlich wollte Holger Zastrow ( FDP) diesen Umstand betonen, als er den „zwei Mädchen – eine Sekretärin, eine Verkäuferin“ Respekt zollte, „dass sie das auf die Beine gestellt haben“. Ja, wirklich unglaublich, was „das schwache Geschlecht“ heutzutage hinkriegt!

Auch in Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Wiesbaden und Schwerin demonstrierten Motorradfans am Sonnabend gegen die drohenden Fahrverbote. Eine Aktion in München war am Freitagabend wegen Sicherheitsrisiken verboten worden.

Von ttr