Dresden

Graubünden, Tirol, Schottland – in dieser Rad-Liga will Sachsen künftig mitfahren. „Wir wollen Sachsen zum führenden deutschen Mountainbike-Reiseziel machen. Dafür bietet der Freistaat mit seinem Mittelgebirgsraum beste Voraussetzungen“, sagte Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) am Mittwoch in Dresden. Hintergrund ist auch der Klimawandel, durch den in Sachsen längst keine Schneesicherheit mehr besteht: „Attraktive und zudem grenzüberschreitende Mountainbike-Strecken ergänzen den Ganzjahrestourismus in der Region und bieten eine Alternative zum Wintertourismus“, betonte Klepsch.

Bereits vier ausgewiesene Mountainbike-Kurse in Sachsen

In Sachsen gibt es bereits vier Strecken, die bei Mountainbikern äußerst beliebt sind. So geht es bereits seit 2014 auf dem „Stoneman Miriquidi“ im Erzgebirge über Stock und Stein: Diese Strecke führt auf 162 Kilometern über neun Gipfel, darunter den Keilberg und den Fichtelberg, und über 4400 Höhenmeter quer durchs Gelände. Daneben bieten das TrailCenter Rabenberg (Erzgebirge) und die Bikewelt Schöneck (Vogtland) solche Kurse an. Hinzu kommt seit diesem Juli die Blockline zwischen Altenberg und Seiffen (Erzgebirge) mit einem Rundkurs von 140 Kilometer, der aber auch in Abschnitten zwischen 52 und 66 Kilometer erklommen werden kann.

Tourismusministerin sieht großes Potenzial

„Das große Potenzial zeigen bereits die Erfolge der bisherigen Strecke. Gerade für den ländlichen Raum sehe ich hier große Chancen, Zentren für einen naturnahen und fitnessorientierten Tourismus zu werden“, erklärte die Tourismusministerin, die sich vor einer Woche in Österreich über solche Urlaubsangebote informiert hatte. Um möglichst schnell ans Ziel der deutschen Mountainbike-Nummer 1 zu kommen, wurde jetzt ein spezielles Beratungszentrum ins Leben gerufen, das sich der Freistaat bis Ende 2022 immerhin 200.000 Euro kosten lässt.

Auch andere Bundesländer bauen Bike-Tourismus aus

Thomas Kunack, der Vizepräsident des Landestourismusverbands Sachsen, lobt: „So können Kommunen und Initiativen unterstützt werden. Unser Ziel ist es, die bestehenden Angebote weiter zu entwickeln und klug mit neuen zu ergänzen.“ Dass auch andere Bundesländer die Chancen nutzen wollen, zeigen Thüringen, Hessen und Nordbayern – hier wird der Bike-Tourismus ebenfalls professionalisiert und ausgebaut. Eine aktuelle Studie bescheinigt Sachsen allerdings noch einen Wettbewerbsvorsprung.

Leipziger Firma soll beraten und neue Angebote entwickeln

Eine Leipziger Firma soll dafür sorgen, dass dieser Vorsprung sogar noch ausgebaut wird: In einer europaweiten Ausschreibung setzte sich das Unternehmen absolutGPS, das zur geoSports-Tec GmbH gehört, durch – ein Start-Up, das durch eine Ausgründung aus der Universität Leipzig entstanden ist. Die Outdoor-Spezialisten übernehmen künftig die Planung und Beratung. So sollen beispielsweise vorhandene Infrastrukturen wie Skilifte und regionale Sehenswürdigkeiten in die Mountainbike-Projekte eingebunden und dadurch besser ausgelastet werden.

Tourismusministerin Klepsch: Breite Nutzung durch moderne E-Bikes

Damit könnten auch Gastronomie und Beherbergung im Umfeld der Strecken neue Zielgruppen und somit Buchungen über das ganze Jahr erschließen, hofft Klepsch. Die Ministerin zerstreut außerdem Vorbehalte, dass sich die Angebote lediglich an ausgesprochene Sportskanonen richten könnten: „Dank moderner E-Mountainbikes wird die Natur in den Mittelgebirgslandschaften für breite Teile der Bevölkerung besser zugänglich.“

Von Andreas Debski