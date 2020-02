Mügeln: Polizei schnappt Einbrecher – Sind es die Täter von Merkwitz?

Mügeln/Merkwitz

Wahrscheinlich wollten sie am Freitagabend erst einmal die Lage sondieren und dann am Sonnabend zuschlagen. Anwohner beobachteten am Freitagabend mehrere junge Männer, die ihre Gesichter mit Kapuzen verdeckt hatten und am Penny-Markt zugange waren. Die Kapuzen-Männer verschwanden anschließend mit einem weißen Transporter. Die aufmerksamen Anwohner informierten daraufhin die Polizei.

Rückzug in Richtung Autobahn

Einen Tag später machten die mutmaßlichen Einbrecher dann Ernst. Am späten Samstagabend wurden sie wiederum von Anwohnern dabei beobachtet, wie sie mehrmals aus dem Gelände bei Penny kamen und immer wieder verschiedene Gegenstände in dem Transporter verstauten. Gegen 23 Uhr machten sie sich dann auf den Weg in Richtung Autobahn. In diesem Moment zückte der Mügelner Martin Steinhilber sein Handy und informierte die Polizei. „Die Beamten waren ganz schnell vor Ort“, sagte Steinhilber am Sonntag. In Höhe der Firma Roltex außerhalb von Mügeln konnten die Polizisten den Transporter mit vier Männern stoppen. Die Besatzungen von vier Streifenwagen sollen an der Aktion beteiligt gewesen sein. Nach Informationen des Mügelners Martin Steinhilber soll die Polizei am Autohaus Stoppe, das von Kameras überwacht wird, Einbruchspuren festgestellt und ein Brecheisen gefunden haben.

Männer ungarischer Herkunft

„Es besteht der Verdacht, dass die Insassen des Transporters in die Autowerkstatt Stoppe in Mügeln eingebrochen sind“, bestätigte der diensthabende Polizist im Revier Oschatz am Sonntag. Die Männer ungarischer Herkunft seien mit einem Transporter mit bulgarischem Kennzeichen unterwegs gewesen. „Wir haben sie mit ins Polizeirevier Oschatz genommen, dort ihre Identität festgestellt und sie dann wieder entlassen“, informierte der Beamte.

Genau eine Woche zuvor hatte es einen ähnlichen Einbruch in des Backhaus von Nils Taube im Oschatzer Stadtteil Merkwitz gegeben – am Sonnabend, dem 25. Januar, gegen 18.15 Uhr. Zwei mit Brecheisen ausgestattete Einbrecher waren dort von Überwachungskameras gefilmt worden.

Die Einbrecher wurden in Merkwitz gefilmt. Quelle: privat

Ob es sich bei den mutmaßlichen Einbrechern vom vergangenen Wochenende in Mügeln und den Männern, die in die Merkwitzer Backstube eingedrungen waren, um die gleichen Personen handelt, steht noch nicht fest. Eine Antwort auf diese Frage könnte sich im Zuge der Polizeiermittlungen ergeben.

Videos werden ausgewertet

Dabei dürften auch die Videos aus dem Merkwitzer Backhaus nützlich sein. Darauf sind die Einbrecher recht gut zu erkennen. Da es sich um laufende Ermittlungsverfahren handelt, gibt die Polizei derzeit noch keine weiteren Details zum Ermittlungsstand bekannt.

Von Frank Hörügel