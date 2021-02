Leipzig

Die häusliche Quarantäne zwingt Betroffene von jetzt auf gleich, den Alltag radikal umzustrukturieren. In Sachsen gelten eine Vielzahl von Regeln, die dabei einzuhalten sind. Wer genau muss sich in Isolation begeben und wie lange? Darf ich in der Zeit noch das Haus verlassen? Diese und weitere Fragen werden hier beantwortet:

Wer genau muss sich in Isolation begeben und wie lange?

Wer an Covid-19 erkrankt oder in Kontakt mit Infizierten war, also Kontaktpersonen ersten Grades, muss sich umgehend für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Als Kontaktperson gilt man dann, wenn man mit einer positiv getesteten Person in einem Haushalt lebt oder sich länger als 15 Minuten ohne Mund-Nasen-Bedeckung bei weniger als 1,5 Metern Abstand oder länger als 30 Minuten gemeinsam in einem schlecht belüfteten Raum aufgehalten hat.

Dies betrifft auch Verdachtspersonen, die typische Anzeichen der Krankheit aufweisen, wie etwa Husten, Fieber, Verlust des Geschmackssinns. Diese müssen sich umgehend einem PCR-Test unterziehen und in Isolation das Ergebnis abwarten. Ist das Testergebnis negativ, ist die Absonderung aufgehoben

Sonderregeln für Reiserückkehrer

Auch Reiserückkehrer müssen in Quarantäne, wenn sie in den letzten zehn Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet waren. Reiserückkehrer können die Zeit der Absonderung von zehn auf fünf Tage verkürzen, wenn ein negativer Test vorliegt. Dies betrifft jedoch nicht Personen, die sich zuvor in einem Gebiet aufgehalten haben, in dem die neuen ansteckenderen Virusvarianten vorkommt, wie etwa Großbritannien. Dann ist eine 14-tägige Absonderung Pflicht.

In allen Fällen gibt es eine Meldepflicht beim Gesundheitsamt des Landkreises oder der Kreisfreien Stadt. Denn die Behörde ordnet die Quarantäne an.

Was darf ich während der Quarantäne, was nicht?

Die Wohnung darf nicht verlassen werden. Der Gang zum Briefkasten oder zur Mülltonne im Keller ist tabu. Auch die Runde mit dem Hund fällt aus, ebenso wie das Einkaufen im Supermarkt. In dieser Situation können Nachbarn, Freunde oder Angehörige Abhilfe schaffen.

Es gibt nur eine Ausnahme, in der es erlaubt ist, die eigenen vier Wände zu verlassen: Um beim Arzt oder im Impfzentrum einen PCR-Test machen zu lassen.

Kann der Rest der Familie raus an die frische Luft, wenn ich selbst in Quarantäne bin?

Das ist bei Kontaktpersonen ersten Grades möglich. Denn die Angehörigen des eigenen Hausstandes gelten dann als Kontaktpersonen zweiten Grades. Somit müssen Sie in häuslicher Quarantäne bleiben, Ihre Familie aber darf weiter das Haus oder die Wohnung verlassen. Erst wenn Sie selbst ein positives Testergebnis erhalten, muss Ihre Familie ebenfalls in Quarantäne.

Werde ich in der Quarantäne kontrolliert?

Ja, telefonisch und persönlich. Angeordnet wird die häusliche Isolation zunächst mündlich. Der sogenannte „Absonderungsbescheid“ geht im Anschluss per Mail oder Post raus. Im Verlauf der Quarantäne-Zeit erfolgen immer wieder stichprobenartig Kontrollen vor Ort. Ein Verstoß gegen die Auflagen wird mit einer Geldbuße oder Freiheitsstrafe geahndet.

Was genau bedeutet freiwillige Quarantäne?

Im Gegensatz zur vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne wird die freiwillige Quarantäne nicht kontrolliert. „Eine freiwillige Quarantäne sollte von Personen mit einem relativ geringen Ansteckungsrisiko dennoch unbedingt eingehalten werden. Dies ist zum Beispiel der Fall, „wenn Einrichtungen wie Kitas, Schulen, Betriebe oder Dienstleistungsunternehmen aufgrund eines Coronafalls vorsorglich durch das Gesundheitsamt geschlossen wurden“, heißt es etwa seitens der Stadt Leipzig. In diesem Fall würde es zum Beispiel das gesamte Personal einschließen.

Was passiert, wenn meine Infektion sich verschlimmert – wie werde ich ärztlich versorgt?

Der allererste Ansprechpartner sollte in diesem Fall der Hausarzt sein. Außerhalb der Sprechzeiten kann der ärztliche Bereitschaftsdienst aushelfen (116 117), in akuten Notfällen rät das Gesundheitsamt die 112 zu wählen.

Hinweis der Redaktion Dieser Text ist auf dem Stand der seit dem 15. Februar 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

Von Lisa Schliep / Pauline Szyltowski