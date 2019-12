Ein Neuling in seinem Sport ist der 22 Jahre alte Skispringer Martin Hamann nicht mehr. Wenn am Samstag die Vierschanzentournee in Oberstdorf (Allgäu) beginnt, wird der Altenbacher zum vierten Mal dabei sein. Und dieses Jahr hat er gute Chancen, in der vorderen Hälfte mitzumischen. Privat allerdings interessiert sich Hamann eher für Fußball.