Musikerin aus Nordsachsen bringt ihre erste eigene CD heraus

Pehritzsch

Melancholische Texte auf Deutsch und Englisch, Musik aus ihrem Seelenleben – das beinhaltet die erste CD der Künstlerin Thea Klar aus Pehritzsch. Im LVZ-Interview erzählt die 30-Jährige von ihrer Musik, deren Entstehung und darüber, was das alles mit ihrer Arbeit in einem Flüchtlingscamp auf Lesbos zu tun hat.

Frau Klar, wie fühlt es sich an, die erste eigene CD mit Liedern herausgebracht zu haben?

Das ist ein großer Schritt für mich. Ich habe eine Band und auch in anderen Konstellationen vorher Musik gemacht. Da haben wir auch Sachen veröffentlicht. Aber dass ich jetzt meinen Namen drauf schreiben kann, ist etwas, worüber ich mich sehr freue.

Worauf können sich die Zuhörer freuen?

Sie können sich auf melancholische Texte freuen, eine Mischung zwischen Deutsch und Englisch. Und auf einen Einblick in mein Seelenleben, was viele vielleicht auch anspricht in dieser verrückten Zeit. Da habe ich vieles verarbeitet, was uns auch überfordern kann in dieser Welt mit all ihren Baustellen.

Sie sprechen auf die Corona-Pandemie an?

Es geht nicht speziell um ein bestimmtes Thema. Ich habe einfach verarbeitet, wie es mir gerade geht in dieser Zeit, zum Beispiel meine Arbeit in einem Flüchtlingscamp auf Lesbos. Da haben mich viele Einzelgeschichten sehr mitgenommen. Oder Kinder, die ich hier in Grundschulen getroffen habe. Einige ihrer Geschichten haben mich einfach berührt. Die Pandemie macht viele Problemlagen hier bei uns, aber auch an den europäischen Außengrenzen viel deutlicher und bringt soziale Ungleichheit ans Tageslicht.

Haben Sie denn ein Lieblingsstück?

(Überlegt). Vielleicht ist es „Lärm“. Das ist am Intensivsten für mich und da habe ich persönlich auch am meisten reingesteckt.

Erzählen Sie bitte etwas darüber, wie Ihre Musik entsteht.

Ich schreibe immer erst die Texte. Die sind anfangs meistens sehr chaotisch, bis ich sie in eine Form gebracht habe. Und dann schreibe ich selber auch die Melodien dazu, meistens mit Klavier, manchmal aber auch mit Gitarre. Auf der CD habe ich die Lieder mit Band aufgenommen. Meine Band-Kollegen haben dann die Arrangements mitüberlegt und mir dabei geholfen. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Das hat es noch mal aufgepeppt.

Wie lang ist denn der Entstehungsprozess für so eine CD?

Die Aufnahmen gingen tatsächlich relativ schnell. Ich war auf Lesbos, bin für drei Monate hier her gekommen und dann wieder zurück nach Lesbos. Und in der Zeit hier in Deutschland haben wir die CD aufgenommen. Insgesamt würde ich sagen, hat alles etwa ein Jahr lang gedauert.

Geht Ihnen das Texten und Komponieren leicht von der Hand oder muss Sie die berühmte Muse küssen?

Ich schreibe meistens, wenn es aus mir herauskommt. Und dann nehme ich mir auch die Zeit und dann fließt es total. Die Texte und die Melodien, die schreibe ich einfach, die kommen dann. Auf Knopfdruck wird es schwieriger. Hier in Pehritzsch auf dem Pfarrhof finde ich auch Rückzugsorte und habe dann meine Ruhe, um zu arbeiten.

Hat sich während der Produktion etwas als besonders schwierig herausgestellt?

Wir sind in einem schwierigen Jahr für Künstler, Musiker und andere Berufsgruppen. Das ist das eine. Ich habe Konzerte geplant, allerdings kann es wegen Corona nicht stattfinden. Das ist ein Punkt, der die Arbeit generell gerade sehr schwierig macht. Es ist ja etwas anderes, die Musik live zu den Leuten zu bringen als die CD zu hören. Und das andere ist das Finanzielle, man muss viel vorstrecken. Wenn man noch nicht bekannt ist, hat man natürlich nicht die finanziellen Ressourcen.

Sind Sie bei einem Verlag unter Vertrag?

Ich habe das alles unabhängig gemacht, habe aber in Leipzig mein Netzwerk mit Leuten, die mich unterstützen und ohne die ich das auch nicht geschafft hätte.

Kann man Ihre Musik streamen?

Ja, das wird bei Spotify und anderen Streamingdiensten möglich sein.

Seit wann machen Sie schon Musik?

Ich bin in einer recht musikalischen Familie aufgewachsen. Wir haben immer Musik gemacht. Das gehörte dazu. Und dann habe ich mir zu Hause Klavier und Gitarre selber beigebracht. Ich bin in der Band Kalimera in Leipzig, da sind wir fünf Frauen, machen Pop und Singer-Songwriter-Musik.

Was bedeutet Ihnen Musik?

Musik ist für mich ein Werkzeug zur Verarbeitung von dem, was ich erlebe. Auch wenn ich Musik höre. Musik ist für mich total wichtig und auch heilsam. Ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben.

Wo kann man Sie live erleben?

Ich hatte am 21. November ein Konzert hier in der Kapelle in Pehritzsch geplant, das nun aber wegen Corona nicht stattfinden kann. Und im Dezember sind einige Auftritte geplant, da weiß ich aber auch noch nicht, ob die klappen. Die sollten vor allem in Brandenburg in kleinen Dörfern sein und vielleicht auch in Leipzig. Jetzt müssen wir erstmal abwarten.

Welche Pläne haben Sie?

Ich schreibe gerade wieder viel, habe schon viele Ideen und Fragmente und werde was daraus machen. Ich würde auf jeden Fall gern wieder eine Aufnahme machen.

Was halten Sie denn von Casting-Shows wie „ Deutschland sucht den Superstar“? Würden Sie da mal mitmachen?

(Lacht). Nee, ich glaub’ nicht. Das ist nicht so mein Ding.

Nordsachsen hat ja mit Ramon Rossely einen Superstar, der die RTL-Show gewann. Haben Sie das mitverfolgt?

Ach echt? Nee, das sagt mir nichts. Ich verfolge das gar nicht. Aber das werde ich mal recherchieren.

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Wollen Sie die Musik zu Ihrem Hauptberuf machen?

Ich bin da etwas zwiegespalten, tendiere eher zu einem Nein, weil ich merke, dass da ein ungeheurer Druck da wäre, wenn man von der Musik leben müsste. Das finde ich schwierig. Wenn ich kreativ bin, dann kommt das aus der Freiheit heraus. Ich kann Musik machen, muss es aber nicht. Wenn man von der Musik leben muss, ist das eine andere Hausnummer. Und ich wünsche mir auch immer eine andere Inspirationsquelle. Ideal wäre so ein Zwischending.

Falls jetzt doch jemand aus der Musikbranche anklopft und sagt, dich will ich produzieren, was dann?

Dann würde ich bestimmt nicht gleich Nein sagen.

Thea Klar – Musikerin aus Nordsachsen Thea Klar ist 30 Jahre alt, stammt aus einem kleinen Dorf in Hessen und kam 2011 nach Leipzig. Die junge Frau studierte Sonderpädagogik und lebt seit 2018 in einer Wohngemeinschaft auf dem alten Pfarrhof im nordsächsischen Pehritzsch bei Eilenburg.Sie schreibt Songs, singt auf Bühnen und für sich in ihrem WG-Zimmer. „Ich bin auf Jagd nach Hoffnung inmitten der Zerrissenheit der Welt. Meine Stimme ist mein Mittel, um Erlebtes und Beobachtetes in dieser verrückten Zeit auszudrücken. Mal spreche und mal singe ich über das Glück und Unrecht dieser Welt, über die Sehnsucht nach Versöhnung, die Freude am Unperfekten und Gebrochenen, über die Wut über das vermeidbare Elend“, sagt sie. Thea Klar lebte und arbeitete auch für acht Monate auf Lesbos, war dort in einem Flüchtlingscamp tätig. Eine prägende Zeit für die junge Frau. Und zugleich Inspirationsquelle für ihre Songs.Ihre Debüt-CD „MenschenAnGrenzen“ erzählt von den Menschen, die ihr auf Reisen und zu Hause begegnet sind. „Ich verurteile nicht. Doch ich benenne die Wunden, die ich erlebt habe. Ich drücke aus, was es in mir berührt hat.“ Die CD kann vorbestellt werden. Online erscheint sie überall am 21. November. https://theaklar.com/

Von Nico Fliegner