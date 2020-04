Saxofon- und Schlagzeugunterricht aus dem Schlafzimmer – Sachsens kreative Musiklehrer

Leipzig

Wo sonst Trompete, Klavier oder Flöte gespielt, auch gesungen und getanzt wird, herrscht seit Wochen absolute Stille. Sachsens Musikschulen haben wegen des Coronavirus geschlossen. Weder klare noch schiefe Töne dringen aus Fenstern und Türen. Um die Corona-Krise zu überleben, müssen sich sowohl die großen kommunalen als auch die kleinen privaten Musikschulen etwas einfallen lassen. Digitalunterricht heißt das Zauberwort.

Corinna Stieler und René Scipio unterrichten vom Schlafzimmer aus

Corinna Stieler, Chefin der kleinen privaten Leipziger Musikschule Tonicum, und René Scipio, Soloschlagzeuger der Leipziger Oper, haben kurzerhand ihr heimisches Schlafzimmer geräumt und zum Unterrichtsraum umfunktioniert. „Hier stehen jetzt unsere Rechner, die Notenständer und die Instrumente“, erläutert die 36-Jährige. Sie unterrichtet nun Saxofon, Klavier, Keyboard und Ukulele per Videoschalte von zu Hause aus. René Scipio, der durch die Zwangspause von Oper und Operette auch nicht im Orchester spielen kann, greift jetzt im heimischen Schlafzimmer für seine Schüler zu den Drumsticks. Wer von den beiden gerade nicht unterrichtet, betreut die gemeinsame dreijährige Tochter Lilly Greta, deren Kita auch geschlossen hat. Beschwerden von den Nachbarn wegen zu lauter Musik gab es bisher nicht.

Ein wenig Normalität für die Schüler

„Unser Digitalunterricht bringt für die Schüler ein bisschen Normalität“, sagt Stieler, die „Tonicum“ zusammen mit Frank-Michael Jirka leitet. „Wir nutzen alles, was möglich ist, von Facetime über Skype bis Zoom.“ Die meisten Schüler haben zu Hause Handys, Tablets oder Computer, über die der Fernunterricht funktioniere. „Die Schüler sind total dankbar, dass wir so eine Lösung gefunden haben. „Selbst die, die technisch nicht so bewandert waren, freuen sich, dass sie das hinbekommen haben. Für die meisten Schüler bringt der Musikunterricht Struktur und Abwechslung in den Tag“, ist ihre Erfahrung. Die älteste Homeoffice-Schülerin ist 74 Jahre, die jüngsten sind sechs Jahre.

Einige haben die Verträge gekündigt

Im Normalfall bringen in der Musikschule in der Wittenberger Straße 14 Lehrer rund 200 Schülern die Flötentöne und anderes bei. Die Lehrkräfte sind selbstständige Musiker, arbeiten auf Honorarbasis, sind also auf die Einnahmen angewiesen. „Zum Glück nutzen etwa 80 Prozent der Schüler das Online-Unterrichtsangebot“, freut sich die Chefin. Einige haben allerdings ihre Verträge gekündigt, andere eine Pause eingelegt. „Wir sind ein sehr kleines Unternehmen und müssen mit jedem Cent rechnen. Da hilft der Digitalunterricht zum Überleben“, sagt Corinna Stieler.

Zum Decken aller laufenden Kosten reichen die Einnahmen aus dem Videounterricht jedoch nicht. Zudem gibt es Rückforderungen von Schülern, die gekündigt haben. Daher ist die Inhaberin der kleinen Musikschule froh, dass es schnell mit einem Kredit der Sächsischen Aufbaubank geklappt hat. Andere Hilfen lassen auf sich warten.

Einnahmeverluste auch bei Musikschule „ Johann Sebastian Bach “

Einnahmeverluste hat auch die mit 8100 Schülern und 260 Lehrern größte Leipziger Musikschule „ Johann Sebastian Bach“, der es in Corona-Zeiten „eher mittelmäßig“ gehe, wie Direktor Matthias Wiedemann der LVZ sagt. Für den April sind alle Beitragszahlungen ausgesetzt worden. „Wenn die Eltern einverstanden sind mit dem Ersatzunterricht, den wir anbieten, wird das Entgelt dann im Mai nachberechnet“, erklärt der 55-Jährige. Ein riesiger Verwaltungsaufwand sei das.

Matthias Wiedemann, Direktor der Leipziger Musikschule „Johann Sebastian Bach“. Quelle: Andre Kempner

Es gibt allerdings Bereiche, da kann die Musikschule gar keine Alternativen anbieten, etwa in der musikalischen Früherziehung in den Kindergärten, da diese geschlossen sind. „Wir sind in einer absoluten Ausnahmesituation“, unterstreicht Wiedemann. Und er freut sich, dass seine Musiklehrer auch für die Kleinsten Videos produziert und auf die Homepage der Musikschule gestellt haben, damit auch die Kita-Kinder zu Hause mit Mama oder Papa singen und musizieren können.

Kontakt zu den Schülern halten

Das zentrale Anliegen sei, den Kontakt zu den Schülern zu halten, sagt er. Und er lobt seine Kollegen, die unheimlich kreativ seien, um alternativen Fernunterricht anzubieten. Dieser funktioniere auf ganz unterschiedliche Weise: Die Videotelefonie sei nur eine davon. Selbst über das normale Festnetztelefon könne der Lehrer genau hören, ob der Schüler die richtigen Töne treffe. Oder die Schüler schicken Videoaufnahmen von dem Stück, das sie spielen oder singen, und der Lehrer wertet das dann aus. Leider sei die Telefon- und Netzsituation ist nicht immer ideal, seufzt der Direktor, der selbst Posaune unterrichtet.

Nicht alle haben die technischen Voraussetzungen

Er sieht die alternativen Unterrichtsformen aber nur als „vorübergehende Ersatzlösung“. Der persönliche Unterricht sei dadurch nicht zu ersetzen. Ob Eltern das onlinebasierte Angebot annehmen, ist nach seiner Erfahrung auch von den individuellen Möglichkeiten abhängig. „Wenn sich in einem Haushalt mehrere Kinder einen Computer teilen müssen schon für die normale Schule, dann kann das schwierig sein mit dem Musikunterricht.“ Er spüre aber eine große Zustimmung zu den alternativen Unterrichtsformen. Der größere Teil der Lehrerschaft sind Honorarkräfte, die anderen Festangestellte. Den Fernunterricht organisiert jeder auf seine Weise von Zuhause aus.

Verband sächsischer Musikschulen ist verhalten optimistisch

Die Zukunft der Musikschulen in Sachsen nach der Corona-Krise betrachtet Dr. Klaus-Dieter Anders (57) mit gemischten Gefühlen. Er ist erster Vorsitzender des Verbandes deutscher Musikschulen in Sachsen. In diesem Verband sind 25 Musikschulen mit insgesamt 63 000 Schülern aus dem gesamten Freistaat organisiert. Dazu gehören die Musik- und Kunstschule „ Ottmar Gerster“ mit Sitz in Borna und Markkleeberg, deren Direktor Anders selbst ist, die Musikschule Muldental „ Theodor Uhlig“, die Kreismusikschule „ Heinrich Schütz“ Nordsachsen und die Leipziger Musikschule „ Johann Sebastian Bach“. Ein Großteil der Mitgliedsschulen sei kommunal gebunden, so Anders. Hinter diesen stehe immer eine Stadt, ein Landkreis oder eine Kommune, was zum Glück für eine finanzielle Absicherung sorge.

Der 14-jährige Georg Majer nimmt jetzt per Skype einmal wöchentlich Schlagzeugunterricht. Sein Lehrer Kolja Gerstenberg von der Musikschule Tonart aus Leipzig schaltet sich online dazu und übt mit ihm. Quelle: Privat

Kommunale Musikschulen haben noch einen Rettungsschirm

Im Unterschied dazu müssen die privaten Musikschulen allein von ihren Einnahmen leben. „Insofern glaube ich, dass die kommunalen Musikschulen ein Stück weit einen Rettungsschirm haben“, so der Verbandschef. Allerdings, so schränkt er gleich ein, betragen die öffentlichen Zuschüsse nur die Hälfte der Einnahmen, die andere Hälfte sind die Unterrichtsgebühren. Nach dieser Corona-Krise werde den Musikschulen sicher Geld fehlen, meint er nachdenklich. Die erste Frage sei: Können Kommunen dafür einspringen? Die zweite Frage: Wie weit können Eltern solidarisch sein und die Gebühren weiter laufen lassen?

Appell an die Eltern

„Wir appellieren an die Eltern: Geben Sie den Musikschulen eine Chance, dass wir Angebote nachholen dürfen. Fordern Sie nicht sofort Ihr Geld zurück. Wir werfen gern alles, was wir fachlich können, in die Waagschale“, wirbt der Landesverbandschef. Das Schlechteste wäre, so Anders, wenn die Schüler jetzt ganz aufhörten. Aber er räumt ein, dass es natürlich auch Eltern gibt, die jetzt selbst in einer persönlichen Notsituation sind und ihren Beitrag zurückwollen.

Mit dem Schlagzeug in der Küche

2300 Schüler und 80 Lehrkräfte gehören zur Musik- und Kunstschule „ Ottmar Gerster“ im Leipziger Land. „Wir haben festangestellte Lehrer, die noch volles Gehalt bekommen, und Honorarkräfte“, erzählt Anders. Die meisten Lehrer haben ihren kompletten Unterricht ins Digitale verlegt. Die Unterrichtsvorbereitung dafür sei allerdings meist aufwendiger, sagt Anders und berichtet von einem Kollegen, der mit dem Schlagzeug in der Küche sitzt und jeden Tag Musikstücke aufnimmt und seinen Schülern schickt.

Wie lange halten Schüler Online-Unterricht aus?

Doch Anders gibt zu bedenken: Online-Unterricht könne eine Zeit lang Spaß machen, aber nach zehn Wochen kann die Luft völlig raus sein. „Der direkte Kontakt zum Lehrer, der gegenüber sitzt, der mal die Geige stimmt, das fehlt.“ Wenn der Shutdown noch lange anhält, werde es schwierig. Das unterstreicht auch der Geschäftsführer des Musikschulverbandes, Markus Brückner (41): „Die Lage ist ernst, wir tun alles, damit die Musikschulen nicht kaputt gehen. Denn wir möchten die musikalische Bildung weiterhin anbieten. Musikschulen sind gerade für den ländlichen Raum wichtige kulturelle Stützen“, sagt er.

Frauen-Saxofon-Quartett muss Auftritt verschieben

Auch Corinna Stieler hofft aus vielen Gründen, dass sich das Leben bald normalisiert. Im Frauen-Saxofon-Quartett „Die Sax’n“ spielt sie das Baritonsaxofon. Eigentlich wollte die Band am 25. April mit einem schönen Konzert im Leipziger Kupfersaal ihr fünfjähriges Bestehen feiern. Das ist nun verschoben auf den 10. Juli. „Dann möchten wir gern mit allen feiern und nicht nur auf unser Jubiläum, sondern auch auf die überstandene Krise anstoßen“, sagte sie. Allerdings habe sie nur eine kleine Hoffnung, dass das klappt, räumt sie ein.

Von Anita Kecke