Musterschüler Sachsen: Platz 1 im Bildungsmonitor, Eltern aber unzufrieden

Weiter Platz 1, aber eine sehr kritische Elternschaft: Das sind die Ergebnisse des 18. Bildungsmonitors der wirtschaftsnahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), die am Mittwoch veröffentlich wurden. Demnach hat Sachsen zum 16. Mal in Folge den ersten Platz belegt. Auf Platz zwei landet Bayern, vor Hamburg, das sich wie das Saarland (5.) deutlich verbessert hat. Thüringen kam auf einem guten vierten Platz ein, während Sachsen-Anhalt auf Platz 14 steht, schlechter sind nur noch Brandenburg und das Dauerschlusslicht Bremen.

Starke Qualität bei Ganztagsbetreuung

Der INSM-Bildungsmonitor bildet den Zeitraum 2018 bis 2020 ab und beschreibt damit die Herausforderungen bis zum Beginn der Corona-Krise. In der Studie wird „explizit eine bildungsökonomische Sichtweise eingenommen“. Sachsen wird vor allem eine starke Qualität bei der Ganztagsbetreuung in den Kitas attestiert. Zudem würden in den Kitas viele akademisch ausgebildete Erzieher und Erzieherinnen arbeiten. „Die Schüler erreichen Bestwerte bei Kompetenzen in Mathe und Naturwissenschaften“, heißt es im Fazit. Auch der Fremdsprachen-Anteil in den Berufsschulen und der hohe Anteil von Studierenden aus dem Ausland finden positive Erwähnung.

Schlechte Betreuungsrelationen in Kitas

Kultusminister Christian Piwarz (CDU) zeigte sich sehr erfreut über den erneuten Spitzenplatz. „Das ist ein Erfolg der gesamten Schulfamilie, vor allem aber unserer Lehrer und auch unserer Erzieher, die den Grundstein für das Lernen legen“, sagte er. Auf der Negativ-Seite für Sachsen stehen dagegen das vergleichsweise hohe Durchschnittsalter der Hochschulabsolventen, der zu enge Zusammenhang von sozialer Herkunft und Mathematik-Kompetenzen und die vergleichsweise schlechten Betreuungsrelationen an Kitas und Grundschulen. Trotz enormer Fortschritte besteht in Sachsen auch Nachholbedarf bei der Digitalisierung an Schulen. Fraglich ist auch, wie sich die Lernlücken durch die Corona-Pandemie in den nächsten Jahren auf die untersuchten Handlungsfelder des Bildungsmonitors auswirken werden.

Eltern in Sachsen besonders unzufrieden

Trotz des guten Abschneidens Sachsens im Länder-Ranking ist die Stimmungslage bei vielen Eltern offenbar gereizt. Das zeigt eine parallel vom Meinungsforschungsinstituts Civey durchgeführte Umfrage im Auftrag des INSM. Demnach sagen bundesweit 56 Prozent der Eltern schulpflichtiger Kinder, dass sie mit den Lernangeboten während des vergangenen Schuljahres sehr unzufrieden waren. Lediglich knapp 8 Prozent waren sehr zufrieden. Differenziert nach Bundesländern sind Eltern in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen und Brandenburg besonders unzufrieden. Deutlich zufriedener als der Durchschnitt waren Eltern in Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bayern und Niedersachsen.

