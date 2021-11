Dresden

Bauarbeiter haben am Freitagnachmittag an der Fröbelstraße im Dresdner Stadtteil Friedrichstadt eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Daraufhin sperrte die Polizei das Areal in Höhe Semmelweißstraße ab.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Zeithain rückte an und untersuchten den 250 Kilogramm schweren Blindgänger US-amerikanischer Bauart. Noch am Abend könnte es zur Evakuierung der umliegenden Häuser kommen.

Wie groß der genaue Radius ist, ist derzeit allerdings unklar. Deshalb auch, wie viele Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssten. Die Spezialisten planen offenbar, das Geschoss vor Ort zu entschärfen oder möglicherweise sogar zu sprengen.

Vor über drei Jahren hatte eine ähnlich schwere Bombe Dresden knapp 48 Stunden in Aufruhr gehalten. Im Mai 2018 sorgte ein britischer Sprengsatz für Verkehrssperrungen und Evakuierungen in Löbtau.

