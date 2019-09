Mutmaßlicher Reichsbürger bedroht Polizisten und widersetzt sich Festnahme

Ottendorf-Okrilla/Görlitz

Bei einer Hausdurchsuchung in Ottendorf-Okrilla ( Landkreis Bautzen) haben Spezialkräfte der sächsischen Polizei am Mittwochmorgen einen mutmaßlichen Reichsbürger festgenommen. Der 51-Jährige versuchte sich der Festnahme zu widersetzen, beschädigte dabei ein Polizeifahrzeug. Auslöser der Hausdurchsuchung war ein offen angebrachtes Hakenkreuz und ein Drohbrief an einen Polizeibeamten. hieß es.

Wie der ermittelnde Görlitzer Staatsanwalt Christopher Gerhardi am Mittwoch gegenüber der LVZ erklärte, lag ein Strafbefehl gegen den 51-Jährigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor. „Auf seinem Grundstück war von Außen ein Hakenkreuz zu sehen“, sagte Gerhardi. Der Beschuldigte habe gegen diesen Strafbefehl Einspruch erhoben „und in dem Schreiben gleichzeitig eine Bedrohung gegen den in der Sache ermittelnden Polizeibeamten ausgesprochen“, so der Görlitzer Staatsanwalt weiter.

Polizeiauto beschädigt – Pfeffersprayeinsatz

Im nun eröffneten Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wollten die Beamte der auf Rechtsextremismus spezialisierten „Soko Rex“ am Mittwoch die Wohnung des mutmaßlichen Reichsbürgers durchsuchen – um Beweise für die Drohungen sicherzustellen. „Als ein Polizeibeamter dem 51-jährigen Betroffenen den Durchsuchungsbeschluss erläutern wollte, begab sich dieser zu seinem Fahrzeug und rammte damit ein Polizeifahrzeug“, hieß es am Mittwoch aus dem Landeskriminalamt ( LKA).

Beim Zugriff der Beamten leistete der Flüchtende weiter Widerstand – „sein Angriff auf die Polizeibeamten konnte nur durch die Anwendung von Pfefferspray unterbunden werden“, so eine LKA-Sprecherin. Durch den Zusammenstoß mit dem Fluchtfahrzeug wurden am Polizeiauto eine seitliche Schiebetür sowie die Stoßstange beschädigt, hieß es. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 51-Jährigen wurden unter anderem das Mobiltelefon und Computertechnik sichergestellt. Die Ermittlungen im Fall dauern weiter an.

Von Matthias Puppe