Etwas mehr als ein Monat ist vergangen. Im Juni hatten mehrere Medien über eine Gruppe aus Nordsachsen berichtet, die im Jahr 2015 unter anderem in Chats über den Rassenkrieg fantasierte und Schießtrainings absolvierte. Was ist in dem als „Zuflucht“ auserkorenen Ort Beuden seither geschehen. Die LVZ hat sich umgehört.