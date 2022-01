Nach 22 Monaten Zwangspause: Skifahrer sind auf dem Fichtelberg zurück

Oberwiesenthal

Hauchdünn und unsichtbar liegt die Gefahr auf dem Asphalt. Blitzeis überzieht an diesem Morgen die Straßen von Oberwiesenthal. Eine seltsam passende Laune der Natur. Schließlich weht seit knapp zwei Jahren eine unsichtbare Gefahr durch die Luft. Auf den Tag genau vor 22 Monaten hat Tom Häckel in seinem Sportshop an der Schwebebahn zum letzten Mal ein paar Ski verliehen. „Humor ist das, was als letztes übrig bleibt“, sagt er und lacht. Nach der nicht enden wollenden Zwangspause darf das Skigebiet am Fichtelberg direkt vor seiner Haustür wieder öffnen.

Der befürchtete Ansturm gleicht eher einer sanften Brise. „Es ist gut so, überschaubar. Sonst wird es unkontrollierbar und sie machen wieder dicht“, sagt Häckel. Über allen Köpfen und jedem Gespräch schwebt die Corona-Pandemie. So vieles ist ganz anders als gewohnt. Auf die Piste und in die Gondel darf nur, wer geimpft oder genesen ist. An zwei Kassenhäuschen werden die 2G-Nachweise kontrolliert. Nach gut 20 Minuten Wartezeit beschert ein goldenes Armband den Eintritt ins Gipfelglück.

Saisonstart quasi über Nacht – nur ein Teil der Pisten geöffnet

Auf den Abfahrten herrschen nahezu traumhafte Bedingungen. Wenig Verkehr, gepaart mit Sonnenschein und Temperaturen um die null Grad. In den vergangenen Tagen liefen die Schneekanonen heiß. Trotzdem ist nur ein Teil der Pisten geöffnet. Mehr ging auf die Schnelle nicht. Auf den umliegenden Wiesen und Feldern lugen erdig braune Flecken hervor.

Zur Galerie Am 15. Januar öffneten die sächsischen Skigebiete Lifte und Hänge. Der Skibetrieb ist nur Genesenen und Geimpften gestattet, die die 2G-Regel erüllen.

Das schert an diesem Samstag kaum jemanden. Schließlich lebt und stirbt der Ort mit dem Tourismus. „Über 90 Prozent der Einnahmen kommen in der Stadt aus dem Tourismus. Die Lage ist existenzbedrohend. Die Öffnung gibt Hoffnung, unser Minus zumindest etwas einzuschränken“, sagt Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict (Bürgerbündnis Wiesenthal). Normalerweise sei man von Dezember bis Ende Februar nah dran an der 100-prozentigen Auslastung der knapp 6000 Gästebetten. „Das holen wir natürlich jetzt nicht mehr raus.“

Gastronomie und Herbergsbetriebe hadern mit 2G-Regeln

Lange Zeit fast zum Nichtstun verdammt waren auch viele Gastronomen. Ohne Übernachtungsgäste blieben nur ein paar versprengte Tagestouristen übrig. „Wir hatten nur an den Wochenenden auf, haben vielleicht ein Viertel des sonstiges Umsatzes gemacht. Wir haben es hauptsächlich für die Leute gemacht, die hier hochkommen. Wir durften ja nicht mal Glühwein verkaufen“, erzählt eine Kellnerin. Und im Gehen flüstert sie noch. „Ham wer aber trotzdem gemacht.“

In ihrer Stimme liegt eine Mischung aus Verzweiflung, Dreistigkeit und einer Spur Neid. Erst recht, wenn der Blick zu den Nachbarn schweift. Die Grenze liegt nur ein paar Schwünge entfernt. Am Keilberg in Tschechien erleben sie eine ganz normale Skisaison, als gäbe es keine Pandemie mehr. „2G und der ganze Quatsch, das interessiert dort keinen“, sagt ein Vermieter von Ferienwohnungen. Die vergangenen fast zwei Jahre haben Wunden hinterlassen, tiefe Wunden.

Und in der Tat: Beim abendlichen Spaziergang hinüber ins Nachbarland bemerkt man womöglich erst im Restaurant, dass man in Tschechien ist. Nicht nur, weil die Speisekarte in Kronen ausgewiesen ist. G-Nachweise? Maskenpflicht? Abstand? Uninteressant.

Bürgermeister Benedict sitzt angesichts der Situation zwischen den Stühlen: „Die Auflagen sind egal, wichtig ist, dass wir überhaupt öffnen können. Natürlich ist die Situation an sich ein großes Problem, aber Corona zu leugnen, ist sicher keine Alternative“, sagt der 33-Jährige. Die Landespolitik macht es ihm und vielen anderen Kommunalpolitikern aber auch nicht gerade leicht.

Ministerin Klepsch blickt zuversichtlich auf die Saison

Noch im September überbrachte Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) ganz andere, freudige Kunde. 200 000 Euro Fördergeld für die Fichtelberg-Schwebebahn GmbH und den Satz: „Ich blicke mit voller Zuversicht auf die kommende Skisaison in Oberwiesenthal. Die kommende Saison sollte bei hoffentlich reichlich Schnee wieder einen erfolgreichen Skibetrieb ermöglichen.“ Inzwischen ist die Zuversicht mal wieder vom Corona-Virus eingeholt worden. Und die Summe erweist sich als eine Schneeflocke auf dem heißen Stein, wenn man bedenkt, dass es 150 000 Euro kostet, um das Skigebiet einmal komplett zu beschneien.

Wegen anderer offizieller Zahlen der Staatsregierung hat sich die Region einstweilen einen fragwürdigen Ruf erarbeitet. Die sachsenweit niedrigste Impfquote (47,9 Prozent). Und obwohl der Erzgebirgskreis mit 337 000 Menschen nur etwas mehr als die Hälfte der Einwohner Leipzigs zählt, sind doppelt so viele Menschen an oder mit Corona gestorben: 1425. Dafür stimmen ungewöhnlich viele in den Chor der Impfskeptiker, Querdenker und Corona-Leugner ein. Wie begegnet man diesen Widersprüchen? „Wir sind hier in Oberwiesenthal zwangsläufig etwas internationaler ausgerichtet als viele andere Orte im Kreis. Aber natürlich ist 2G insgesamt schwierig angesichts der Impfquote, weil es viele Menschen ausschließt“, sagt Jens Benedict.

Doch alle verbalen Pirouetten auf der Suche nach der früheren Normalität enden bei der unsichtbaren Gefahr und mit der Einsicht: Was man auch tut, es wird ein Restrisiko bleiben. Auf den mit Blitzeis überzogenen Straßen von Oberwiesenthal gibt an diesem Tag jedenfalls niemand Vollgas. Man möchte schließlich nicht sehenden Auges ins Unglück rasen.

