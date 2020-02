Nach AKK-Beben: CDU-Politiker aus Sachsen favorisieren Merz und Spahn

Leipzig

Bereits vor dem Polit-Chaos in Erfurt galt Annegret Kramp-Karrenbauer als angeschlagen. Jetzt hat sie selbst die Reißleine gezogen und verzichtet auf ihre Kanzlerkandidatur und den Parteivorsitz. Bei Unionspolitikern in Sachsen sorgt das für unterschiedliche Reaktionen. Vor allem ist man sich uneins, wer anstelle von AKK den Hut in den Ring werfen sollte.

Er sieht im Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer eine Chance für die Union, sagt Georg-Ludwig von Breitenbuch, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag und Kreisvorsitzender im Landkreis Leipzig. „Ich habe seinerzeit für Friedrich Merz gestimmt, ihr aber eine Chance gegeben, die sie nicht genutzt hat. Ich hoffe, dass jetzt Bewegung in die CDU kommt.“ Breitenbuch setzt jetzt „auf Merz und eine gute Mannschaft“.

Liebhauser: „ Merz wird seinen Hut in den Ring werfen“

„Ich zolle der Parteivorsitzenden für diesen Schritt meinen größten Respekt“, sagt Sven Liebhauser, Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Mittelsachsen und Oberbürgermeister von Döbeln. Es werde sich nun eine „Reihe guter Kandidaten um ihre Nachfolge als Parteivorsitzende und um die Kanzlerkandidatur“ bewerben. „Entscheiden wird darüber dann der Bundesparteitag. Ich gehe davon aus, dass auch Friedrich Merz seinen Hut in den Ring wirft“, so der 37-jährige CDU-Politiker weiter. „Das würde mich persönlich sehr freuen.“

Für Merz macht sich auch Holger Mucke, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Oschatz-Liebschützberg, stark: „Zum jetzigen Zeitpunkt hat mich die Ankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer überrascht. Jetzt darf kein Vakuum in der Führung der CDU entstehen, diese Frage muss bis zum Sommer geklärt sein. Eine Volkspartei wie die CDU braucht eine starke Führung. Mein Wunschkandidat ist Friedrich Merz.“

Alexander Krauß setzt auf Jens Spahn als Kanzlerkandidat

Friedrich Merz könnte das gleiche Schicksal ereilen wie Martin Schulz bei der SPD, winkt hingegen der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Krauß ab. Mit dem Namen Merz würden sich Erwartungen verbinden, die dieser nicht erfüllen könne, sagt er. Auch Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, sei aus seiner Sicht kein geeigneter Kandidat. „Ich finde, dass Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister brilliert hat. Er hat gezeigt, dass er das politische Geschäft aus dem Effeff beherrscht“, meint Krauß, der zugleich Landesvorsitzender des CDU-Arbeitnehmerverbands ist. Spahn sei kein Ankündigungsminister, sondern ein Macher. 20 Gesetze in 20 Monaten – er habe wirklich geliefert. Krauß weiter: „Aus meiner Sicht wäre er ein geeigneter Parteivorsitzender und Kanzler. Spahn kann Kurz und Spahn kann Kanzler.“

„ Kretschmer macht es sicher nicht“

Krauß könnte sich zudem auch Michael Kretschmer als würdigen Merkel-Nachfolger vorstellen. „Das würde mich persönlich sehr freuen.“ Aber Kretschmer werde sich wohl voll auf Sachsen konzentrieren. „Und das ist auch gut so für den Freistaat.“

Kretschmer selbst hatte sich dazu bereits im Interview mit der LVZ vor wenigen Tagen klar geäußert. Auf die Frage, ob er bis zum Ende der Legislaturperiode durchhalten will, sagte er: „Ja, ich möchte auf jeden Fall bis 2024 Ministerpräsident Sachsens bleiben. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen. Das war nicht selbstverständlich, als ich 2017 ins Amt gekommen bin.“ Der Entscheidung von Annegret Kramp-Karrenbauer zollt der Ministerpräsident an diesen Montag „Respekt und Hochachtung“. Sie habe die Interessen des Landes und der Partei in „bester Tradition der Union“ vor sich und ihre eigenen Ambitionen gestellt. „Der Zusammenhalt der Partei war und ist für sie als Vorsitzende die oberste Maxime.“

Es brauche jetzt ein geordnetes Verfahren für die Aufstellung des Unionskanzlerkandidaten und für die Übergabe des Parteivorsitzes“, so Kretschmer weiter. „Die Kanzlerkandidatur ist keine Frage, die jetzt sofort entschieden werden muss.“

„AKK hat das Wohl des Landes klar vor ihr eigenes gestellt“

Der nordsächsische Bundestagsabgeordnete Marian Wendt will sich nach dem AKK-Rückzug noch nicht auf einen neuen Kanzlerkandidaten festlegen. Jetzt gelte es, Deutschland und die CDU inhaltlich und personell neu zu ordnen, „damit wir die Zukunft gestalten können“. Die Union habe dazu klare Vorstellungen und auf allen Ebenen engagierte Köpfe, so Wendt. „Unsere Partei hat im Herbst 2018, als Angela Merkel ihren Rückzug ankündigte, eine Zäsur erlebt“, so der 34-Jährige weiter. „Es war uns allen bewusst, dass für jeden Nachfolger diese verantwortungsvolle Aufgabe nicht leicht werden würde. Die CDU kam im vergangenen Jahr kaum zur Ruhe.“ Zu Fehlern bei der Kommunikation und dem Krisenmanagement seien unzureichende Antworten auf die aktuellen politischen Fragen wie zuletzt in Thüringen gekommen. Wendt habe dazu ein klares Konzept vermisst. „Die persönliche Entscheidung von AKK war sicherlich schwierig. Sie hat damit aber ganz klar das Wohl des Landes und der Partei vor ihr eigenes gestellt.“

Er freue sich, dass Annegret Kramp-Karrenbauer weiter Bundesverteidigungsministerin bleibt, sagt der aus Chemnitz stammende Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz. Im CDU-Bundesvorstand habe man die Personalie intensiv besprochen. AKK sei nicht als Parteivorsitzende zurückgetreten, „sondern will als Parteivorsitzende frei von eigenen Ambitionen die Prozesse der Kanzlerkandidatenfindung von CDU und CSU sowie die des neuen Grundsatzprogramms im Laufe des Jahres von vorn führen“. Am Ende dieses Prozesses stehe auch ihre Überzeugung, dass die Dualität von Parteivorsitz und Kanzlerschaft eine schwierige Gemengelage sei, so Wanderwitz. „Ich danke ihr für diesen Schritt, ihre Arbeit und ihren weiteren Ehrgeiz.“ Ob Merz, Laschet oder Spahn jetzt antreten sollten, dazu äußerte sich Wanderwitz nicht. Der Bundesvorstand werde „in alle Ruhe“ das weitere Vorgehen besprechen.

„Verhältnis nach links und zur AfD jetzt neu bewerten“

Auch aus Thüringen kommt Verständnis für den Schritt der Parteichefin. Kramp-Karrenbauer habe ihren eigenen Anteil an der verfahrenen Situation reflektiert und mit dem angekündigten Rücktritt nun die Verantwortung übernommen, erklärt Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU). Die Kontroverse um die Thüringer Wahl war aus seiner Sicht nur der letzte Tropfen. „Es hat sich schon länger gezeigt, dass die Aufteilung des Amtes der Vorsitzenden und der Kanzlerin schwierig war.“ Nach Kramp-Karrenbauers Rücktritt habe die Partei nun genug Zeit, sich bei Vorsitz und Kanzlerkandidatur neu aufzustellen, bevor die nächste Wahl anstehe.

Zudem biete der Umbruch eine Chance, das Verhältnis nach links, aber auch zur AfD genau zu bewerten. Neumann ist sich sicher, dass die von der Parteispitze gezogene Brandmauer nach Rechtsaußen hält: „Dass sich so viele, auch Spitzenpolitiker, hier klar geäußert haben, gibt mir Zuversicht, dass die Linie klar gezogen wird und auch bleibt.“

Für Thüringen wünscht sich der Altenburger Stadtchef nun eine schnellstmögliche Ministerpräsidentenwahl – bei der die CDU-Fraktion mit einer Enthaltung eine zügige Regierungsbildung ermöglicht. „Mit der Doppelrolle als Mehrheitsbeschaffer und Opposition sehe ich die Fraktion dann optimal aufgestellt, gerade, weil sie sich auch neu finden muss“, findet Neumann. Wichtig sei, den Freistaat bei Sachthemen voranzubringen.

Von Andreas Dunte, Frank Pfütze, Thomas Sparrer, Bastian Fischer, Nikos Natsidis, Frank Hörügel