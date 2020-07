Altenburg

Es hätte alles so schön sein können: Wie für viele andere Vereine und Zusammenschlüsse im Altenburger Land herrschte auch bei den Sambatrommlern von „ Como Vento“ durch die Corona-Zwangspause in den vergangenen Monaten Ruhe. Dann, vor knapp vier Wochen die erlösende Nachricht: Der Probenbetrieb kann wieder starten. Zwar nicht im kleinen Proberaum im Kinder- und Jugendhaus der Johanniter in Altenburg-Nord, denn der gilt in Corona-Zeiten als riskant. Aber dafür im Garten dahinter. Drei Mal die Woche hallten seitdem für jeweils 45 Minuten brasilianische Rhythmen durch den Stadtteil. Doch seit Kurzem herrscht erneut Stille – was ist passiert?

Tanzende Zaungäste

„Wir wurden sowohl vom Landratsamt als auch vom Ordnungsamt der Stadt Altenburg informiert, dass wir den Probenbetrieb im Freien einstellen müssen, weil es eine Anzeige wegen Ruhestörung gab“, berichtet Gruppenleiter Janek Rochner-Günther. Den Behörden macht er dabei, das ist ihm wichtig, ausdrücklich keinen Vorwurf, „alle Gesprächspartner waren sehr freundlich und haben die Situation bedauert“. Enttäuscht ist er dagegen über die Anzeige. „Es war wohl eine Person, die sich gestört fühlte. Dabei war bis zu den Anrufen nie das Ordnungsamt oder die Polizei vor Ort“, berichtet er. Stattdessen hätten sich regelmäßig Eltern und Großeltern mit Kindern und Enkeln am Zaun des Grundstücks eingefunden und mitgetanzt.

Unterstützung von allen Seiten

Nun also die erneute Zwangspause. Aber Rochner-Günther und seine Trommler stecken nicht auf. Stattdessen wendet sich der Streetworker mit einem Post in den sozialen Netzwerken an die Altenburger, schildert die Situation von „ Como Vento“, die seit inzwischen beinahe elf Jahren als musikalische Botschafter der Skatstadt deutschlandweit unterwegs sind – und bittet um Unterstützung.

Und die kommt prompt. „Es gab enorm viel positives Feedback, wir sind ehrlich ein wenig überwältigt“, freut sich Rochner-Günther. Hilfsangebote erreichen die Sambistas aus allen Richtungen. „Oberbürgermeister André Neumann hat uns etwa übergangsweise die Music Hall angeboten, René Ludewig von Goulash Music würde uns Räume zur Verfügung stellen, das Theater hat das Theaterzelt ins Spiel gebracht, selbst die Rocker von Stahlpakt haben ihre Halle angeboten“, zählt er die vielen Unterstützer auf.

Mit Glück ab übernächster Woche wieder Proben

Noch gebe es zwar einige Details zu klären, so sollte der neue Probenort etwa am besten in Altenburg liegen und zudem auch für Rollstuhlfahrer erreichbar sein. „Aber ich bin zuversichtlich, dass wir ab übernächster Woche wieder starten können“, schätzt Rochner-Günther. Dann könnten die bis zu 50 Trommler endlich wieder die Wände mit ihren Rhythmen zum Wackeln bringen.

Von Bastian Fischer