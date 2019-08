Groitzsch

Von den zehn Klima-Aktivisten, die am Dienstagmorgen den Bagger 1538 im Tagebau Schleenhain besetzten, sind acht Personen wieder auf freiem Fuß, „teilweise weil die Identität geklärt werden konnte, teilweise aufgrund ihres jugendlichen Alters“, teilte Staatsanwältin Vanessa Fink am Mittwoch mit. Zwei weitere seien nach wie vor in Polizeigewahrsam.

„Gegen diese zwei Personen wird die Staatsanwaltschaft noch heute wegen des dringenden Tatverdachts des Hausfriedensbruchs Haftantrag beim Amtsgericht Leipzig stellen“, so Fink. Der Ermittlungsrichter werde im Laufe des Tages „nach Vorführung der zwei Beschuldigten“ darüber entscheiden, „ob die Haftbefehle erlassen und in Vollzug gesetzt werden“, hieß es weiter.

Aktivisten von Spezialisten abgeseilt

Am Dienstag gegen 5.30 Uhr besetzten zehn Umweltaktivisten der Initiative „Vereinigt gegen Schleenhain“ einen Bagger im Tagebaufeld Peres bei Groitzsch. Die Gruppe protestiert nach eigenen Angaben damit gegen den verzögerten Kohleausstieg und will die Überbaggerung weiterer Dörfer verhindern.

Die Polizei forderte die Besetzer mehrfach auf, den Bagger zu räumen. Eine Frau und ein Mann kamen freiwillig hinunter. Die anderen acht Personen wurden von Spezialisten der Höhenrettung abgeseilt. Weil die Baggerbesetzer keine Ausweispapiere bei sich hatten, kamen alle zehn in Polizeigewahrsam, um die Identität festzustellen, wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte.

Bereits im Februar Bagger besetzt

Bereits im Februar dieses Jahres besetzten Umweltaktivisten einen Bagger im Tagebau Schleenhain. Beim Klimacamp in Pödelwitz im vergangenen Jahr war es zu einem Vorfall gekommen, der vor Gericht landete. Zwei Teilnehmer des Camps wurden vom Bergbauunternehmer Mibrag angezeigt, weil sie das Braunkohlegelände mit dem Fahrrad befahren haben sollten. Das Amtsgericht Borna sprach sie im April frei.

Von Claudia Carell