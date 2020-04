Nach Bangen in Neuseeland: Delitzscher sind zurück

Delitzsch

Peter und Annett Lützkendorf haben es geschafft, die Delitzscher waren Ostern tatsächlich zurück aus Neuseeland. Karfreitag gegen 5.40 Uhr landeten sie auf dem Flughafen in Frankfurt/Main.

Nach der Landung Karfreitag in Frankfurt. Dieses Flugzeug hat Peter und Annett Lützkendorf zurück nach Deutschland gebracht. Quelle: privat

Anzeige

Zu Hause hat das Paar, beide 52, die Tochter mit erforderlicher Distanz begrüßt, mit der Familie und Freunden telefoniert und versucht, die Hauskatzen wieder zu versöhnen. Ostern mussten sie sich erstmal an den Zeitunterschied von zehn Stunden gewöhnen, sie haben ein wenig im Garten klar Schiff gemacht.

Weitere LVZ+ Artikel

Peter und Annett Lützkendorf sind wieder zurück. Quelle: privat

Nun sind sie erst einmal für zwei Wochen in Quarantäne. Sollten keine Symptome auftreten, können sie wieder den Arbeitsalltag aufnehmen beziehungsweise im Homeoffice arbeiten. Annett Lützkendorf arbeitet beim Unternehmen Dachser SE in Landsberg, ihr Mann bei Dow Chemical in Bitterfeld.

Plötzlich saßen die Delitzscher fest

Für die beiden endete jetzt nach fünf Wochen eine Urlaubsreise, die so nicht geplant war. Die LVZ hatte mit ihnen in Neuseeland telefoniert und darüber berichtet. Eigentlich wollten sie ihr Traumland drei Wochen mit dem Camper bereisen, doch nach knapp zwei Wochen bremste Corona sie aus. Neuseeland schloss die Grenzen, bezahlbare Flüge nach Hause gab es nicht mehr. Die Delitzscher saßen fest. „Für uns war der Urlaub innerhalb weniger Stunden zu einem Alptraum geworden.“ Da bekomme man Panik und Existenzangst – die Reisekrankenversicherung ende nach 63 Tagen und unendlich Urlaub bekomme man vom Arbeitgeber auch nicht.

Neuseeländische Freunde halfen

Zwei Rettungsengel, ihre neuseeländischen Freunde Susan und Chanel, besorgten ihnen eine bezahlbare Unterkunft in Christchurch, wo sie 2,5 Wochen in Isolation verbrachten. Geschäfte und Restaurants schlossen am 24. März, zwei Tage später folgte der komplette Lockdown. Urlauber saßen in ihren Quartieren fest. Knapp 12 000 Deutsche waren in Neuseeland gestrandet, und für viele war die Situation noch deutlich schwieriger.

Tage der Ungewissheit – Vernetzung mit Gleichgesinnten

Gut fünf Tage Ungewissheit folgten. „Das waren für uns die schlimmsten Tage überhaupt, da man nicht so recht wusste, wann und wie man wieder in die Heimat kommt“, erzählen die Delitzscher. Am 2. April kündigte Neuseeland dann an, anderen Regierungen zu erlauben, Gestrandete auszufliegen. Wer einen bestätigten Flug hat, durfte sich für die Ausreise wieder innerhalb des Landes bewegen. Nun war noch offen, welcher Flug die Delitzscher nach Hause bringen wird. Einzige Möglichkeit zu kommunizieren, waren soziale Medien. „Durch die Vernetzung innerhalb von Gleichgesinnten war es möglich, recht schnell an aktuelle Informationen und Erfahrungen zu kommen.“

Dank an alle Helfer und Unterstützer

Nun möchten die Delitzscher danken – den Mitarbeitern der Deutschen Botschaft und des Auswärtigen Amtes, die ihnen die Rückreise ermöglicht haben. Allen, die von der Ferne die Daumen gedrückt haben, vor allem ihrer Tochter. Und angesichts der Herausforderungen in ganz Deutschland geht ein Dankeschön an alle Helden des Alltags.

Das war das letzte Foto, das Peter und Annett Lützkendorf in Neuseeland gemacht haben. Sie sind einem Wiedersehen mit dem freundlichen Land trotz allem nicht abgeneigt. Quelle: privat

Auf längere und weitere Reisen wollen die Delitzscher erst einmal verzichten. Da sie sich aber in Neuseeland nicht alles anschauen konnten, würden sie eventuell 2022 noch einmal hinfliegen – schon allein als Dankeschön an alle netten Neuseeländer, die sie so unterstützt haben.

Von Inge-Dore Engelhardt