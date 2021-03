Nach Brand in Frohburg: Ehepaar Sprenger will Familiensitz wieder aufbauen

Frohburg

Es vergeht kein Tag, an dem Karin (65) und Hans-Jürgen Sprenger (68) nicht diese Bilder im Kopf und den Brandgeruch in der Nase haben. Auch fünf Wochen nach dem verheerenden Feuer in ihrem Wohn- und Geschäftshaus in der Frohburger Innenstadt findet das Ehepaar kaum Kraft für die Dinge des Alltags. „Man ist so leer“, sagt die gelernte Pharmazie-Ingenieurin und verdrückt tapfer ein paar Tränen. „Was wir erlebt haben, das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht.“

Eins der ältesten Häuser in Frohburg

Am Nachmittag des 10. Februar brach im Dach des dreigeschossigen Gebäudes in der Straße der Freundschaft 15 ein Feuer aus. Spezialisten der Polizei nahmen ihre Arbeit auf, die Ermittlungen laufen noch. Fest steht: Das Gebäude, das 1764 erstmals urkundlich erwähnt wurde und damit zu den ältesten in Frohburg gehört, erlitt einen Totalschaden. Das Drogerie- und Tapetengeschäft im Erdgeschoss, die Wohnung der Tochter im ersten Stock, die vermietete Dachgeschosswohnung sowie die Wohnung der Sprengers in einem Seitengebäude – all das ist nicht mehr wiederzuerkennen. 90 Prozent Löschwasser- und zehn Prozent Feuerschaden haben die Räume unbewohnbar und unnutzbar gemacht.

Dachstuhlbrand in der Straße der Freundschaft 15 in Frohburg am Tag danach: Die Straßenmeisterei beseitigt das gefrorene Löschwasser von der Straße. Quelle: Jens Paul Taubert

Fotos und Videos gleich im Netz

Karin Sprenger erlebte den Tag der Katastrophe wie unter Watte: „Man steht davor, sieht all die Feuerwehren, das DRK und die Polizei und kann nicht mehr denken.“ Ihr Enkel kam in Socken aus dem brennenden Haus gerannt, sie selbst hatte in der Eile nicht mal eine Jacke übergezogen. Dabei herrschten sibirische Temperaturen. Während das Ehepaar vor den Trümmern seiner Existenz stand und den Feuerwehreinsatz wie in einem Film ablaufen sah, zückten Schaulustige von allen Seiten ihre Handykameras. Schon kurze Zeit später standen die ersten Fotos und Videos davon im Netz. „Das ist die Hölle“, sagt Karin Sprenger und muss schlucken.

Neues Zuhause in Greifenhain gefunden

Aufgefangen wurden sie und ihr Mann vom Kriseninterventionsteam des Landkreises Leipzig, vom DRK und der Stadt Frohburg, die schnell und unbürokratisch ihre Hilfe anboten. Zweieinhalb Wochen kam das Paar bei einer Schwester in Frauendorf unter, bis es den ersten Schock überwunden hatte. Mittlerweile fasst es bei einem Freund in Greifenhain Fuß. Frank Herrling stellte den Sprengers das Elternhaus seiner Frau zur Verfügung. Das hatte fünf Jahre leergestanden und wurde nun innerhalb kürzester Zeit von Freunden, Bekannten, Nachbarn und vor allem der Familie wohnlich hergerichtet. „Wir haben von so vielen Menschen aus Frohburg und Umgebung Hilfe und Spenden bekommen, für die wir unendlich dankbar sind. Das ist überragend. Wir hatten nur noch das, was wir direkt auf dem Leib getragen haben“, berichtet die 65-Jährige. In den nächsten Tagen werden ihnen die auf einem Konto der Stadtverwaltung Frohburg eingegangenen Spendengelder ausgezahlt.

Nach dem Brand des Wohn- und Geschäftshauses in der Frohburger Innenstadt nimmt die Polizei ihre Ermittlungen über die Brandursache auf. Quelle: Jens Paul Taubert

Feuerwehreinsatz unter widrigsten Bedingungen

Danken möchte das Geschäftspaar aber auch allen Einsatzkräften und freiwilligen Helfern, die sie am Brandtag und darüber hinaus in der Not unterstützt haben. Allein die Feuerwehrkameraden mussten unter widrigsten Bedingungen arbeiten und hielten bis zu drei Tage Brandwache, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Der Februar war bitterkalt, es herrschten Minusgrade im zweistelligen Bereich und an manchen Stellen waren die Leitungen zugefroren. Das erschwerte die Löscharbeiten ungemein.

Hundert Dinge gleichzeitig erledigen

Während ihr Leben nur mühsam wieder in Gang kommt, regeln im Hintergrund Rechtsanwalt Dirk Schulze und Versicherungsmakler Jens Lärm die wichtigsten behördlichen Angelegenheiten. „Wir arbeiten eng zusammen“, ist das Paar dankbar. „Schließlich ist nicht nur unser Haus weg, sondern auch das Geschäft, und dafür muss viel Papierkram erledigt werden.“ Strom und Gas müssen abgemeldet, die Zähler ausgebaut und Hundert andere Dinge gleichzeitig beachtet werden. „Man denkt gar nicht, was alles dazugehört. Und damit verbringen wir derzeit unsere Tage“, erzählt die Frohburgerin.

Statt Jubiläumsfeier Aufbau des Hauses

Im September hätten der Malermeister Hans-Jürgen Sprenger und seine Frau das 30. Jubiläum ihres Drogerie- und Tapetengeschäftes gefeiert. „Das haben wir nun nicht ganz geschafft“, sagt der gebürtige Rodaer mit reichlich Galgenhumor. Dennoch möchte das Paar allen Kunden für ihre jahrzehntelange Treue Danke sagen. „Normalerweise hätten wir mit ihnen gefeiert.“ Stattdessen plant das Geschäftspaar nun den Wiederaufbau seines Hauses und möchte dort auch wieder einziehen. „Schließlich haben wir fast 20 Jahre darin gelebt.“ Ob sie den Laden allerdings wieder öffnen, steht noch in den Sternen.

Von Kathrin Haase