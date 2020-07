Nach Brand in Görschlitz: Airbrush-Künstler Andreas Wunderlich sucht neue Werkstatt

Görschlitz

Am Abend des 29. November des vergangenen Jahres verlor Andreas Wunderlich seine berufliche Existenz. Durch einen Brand seiner Werkstatt am Ortsrand von Görschlitz (bei Bad Düben) wurde die gesamte berufliche Grundlage des Laußigers zerstört. Wunderlich verdiente seit 2005 als selbstständiger Airbrushkünstler sein Geld. Er hatte sich unter anderem auf Illusions- und Wandmalerei, Steinfiguren und Skulpturen, Airbrush, Werbedesign und Kfz-Gestaltung spezialisiert.

Bei einem Gespräch mit Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider (links) stellte Andreas Wunderlich jetzt einen Fahrplan auf, wie es in seiner Angelegenheit weitergeht. Quelle: Steffen Brost

Anzeige

„Über Nacht war meine Existenz weg. Viele meiner Kunstwerke und Werkzeuge sind in Flammen aufgegangen“, erzählte der 37-Jährige. Hilfe bekam der Laußiger dann schnell. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet, Bürger spendeten Möbel und auch der Eilenburger Fahrradhändler Christian Paul half tatkräftig mit, damit Wunderlich wieder auf die Beine kommt. Auch die Gemeinde unterstützte. Im ehemaligen Gemeindehaus in der Bahnhofstraße durfte sich Andreas Wunderlich nach dem Brand vorübergehend eine neue Werkstatt einrichten. Das ist mittlerweile sieben Monate her. Eine neue Werkstatt hat Wunderlich bis jetzt noch nicht gefunden. Und auch der Streit mit der Versicherung über die Entsorgung der Brandruine in Görschlitz bereitet ihm weiter schlaflose Nächte.

Weitere LVZ+ Artikel

Neue Nutzung für Gebäude

Der Aufenthalt im alten Gemeindeamt war eigentlich nur als Übergang bis etwa Mai gedacht. Das bestätigte nun Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos). Er habe dem Künstler nach dem Brand helfen wollen. Das seit dem Umzug der Verwaltung ins Bürgerzentrum leerstehende Objekt in der Bahnhofstraße hatte sich dafür angeboten. Klar war aber zu diesem Zeitpunkt, dass bereits intensive Überlegungen zur Zukunft der Immobilie im Gang sind. Ideen für die Nachnutzung des Gebäudes gab es einige. „Umbauen oder veräußern“, vor diese Entscheidung hatte Schneider den Gemeinderat jetzt gestellt. Und der gab grünes Licht für die Vorbereitung des Projektes Ärztehaus.

Im November 2019 brannte die Airbrushwerkstatt von Andreas Wunderlich komplett aus. Quelle: Steffen Brost

Nähere Details dazu wollte Schneider noch nicht nennen. Der Bauzustand sei aber untersucht worden, umbaufähig ist das Gebäude. „Auf dieser Grundlage werden wir uns jetzt mit dem Planungsbüro zusammensetzen und einen Projektentwurf machen, der bis zur Finanzierung reicht und das wird dann beraten“, so Schneider.

Rund zwei Jahre dauert die Umsetzung mindestens noch. Zeit, die der Airbrush-Künstler in dem Gebäude allerdings nicht mehr hat. „Er muss bis August dort raus. Das war wirklich nur eine Übergangslösung“, macht Schneider jetzt Druck. Bei einem Vier-Augen-Gespräch versprach der Bürgermeister, bei der erneuten Suche behilflich zu sein. Auch Unterstützung rund um den Abriss und die Entsorgung der Brandruine wolle er geben.

Abriss der Werkstattruine

Doch das ist aktuell mehr ein Durcheinander als koordiniertes Vorgehen. Wunderlich: „Meine Versicherung schickte einen Gutachter. Der brachte im Schlepptau eine Firma aus Dessau mit. Sie sollte sich um den Abriss und die fachgerechte Entsorgung kümmern. Doch wie sich später herausstellte hatte das Bauunternehmen gar keine Zertifizierung für den Abtransport des abgebrannten Gebäudes, wo unter anderem Asbestteile verbaut waren. Auch das Angebot von 37 000 Euro für den Abriss und den Abtransport stellte sich als viel zu wenig raus. Mein eigener Gutachter errechnet eine sechsstellige Summe.“

Die ausgebrannte Airbrushwerkstatt von Andreas Wunderlich am Ortsrand in Görschlitz ist nicht zu retten. Sie soll abgerissen und nicht wieder aufgebaut werden. Quelle: Steffen Brost

Doch plötzlich bekam Wunderlich die 37 000 Euro auf sein Konto überwiesen. „Plötzlich war das Geld da. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Das war so nicht abgesprochen. Mittlerweile kümmert sich die Firma HSH Hochbau UG aus Laußig um den Vorgang. Denen habe ich die 37 000 Euro sofort überwiesen“, sagte Wunderlich.

Großes Durcheinander

Für Laußigs Bürgermeister ist das alles ein großes Durcheinander. „Ich werde mich mit dem Unternehmen in Verbindung setzen. Das muss jetzt alles vorwärts gehen und irgendwann zum Abschluss gebracht werden. Wenn die Brandruine abgerissen und entsorgt ist, bleibt nur noch ein Verkauf an einen Landwirt. Das ist die einzige Lösung, wo Andreas Wunderlich noch zu etwas Geld kommen kann“, sagte Schneider. Und das Geld kann Wunderlich gut gebrauchen. Denn schließlich ist er wieder auf der Suche nach einer kleinen Werkstatt.

Von Steffen Brost