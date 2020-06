Nach Brandstiftungen: Brandschutzfirma kauft Oschatzer Königreichssaal

Oschatz

Für die Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas in Oschatz war im vergangenen Jahr die Schmerzgrenze überschritten. Insgesamt acht Brandanschläge wurden im Lauf der Jahre auf ihren 2007 gebauten Königreichssaal in der Ambrosius-Marthaus-Straße verübt. 2010 und 2013 ging das Gebäude in Flammen auf – und wurde wieder aufgebaut. Danach gab es noch mehrere harmlosere Brandstiftungen, zuletzt im Februar 2019. Der Haupttäter wurde im Februar dieses Jahres in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Der Königreichsaal der Zeugen Jehovas in Oschatz stand am Morgen des 6. Mai 2010 in Flammen. Quelle: Dirk Hunger (Archiv)

Die Mitglieder der Religionsgemeinschaft entschlossen sich schweren Herzens, ihr Gemeindehaus zu verkaufen. Und seit kurzem gibt es einen neuen Eigentümer. „Das war Zufall. Ich bin hier vorbei gefahren und habe das Verkaufsschild gesehen“, sagt Andreas Hornung. Der 46-Jährige ist geschäftsführender Gesellschafter der Firma BSA Brandschutz GmbH, die ihren Sitz in der Oschatzer Stübelstraße 5 hat.

Projekte in Klinik Riesa und Pilzfabrik Torgau

Das heute vor 17 Jahren gegründete Unternehmen mit aktuell zehn Beschäftigten installiert unter anderem große Wasserlöschanlagen (Sprinkler) für Industrie und Handel. Außerdem vertreibt das Unternehmen Wandhydrantenanlagen, trockene Steigleitungen für die Feuerwehr und erstellt Flucht- , Rettungs- und Feuerwehrpläne. Und auch der Verkauf und die Instandhaltung von Feuerlöschern und Rauchwarnmeldern gehören dazu. Zu den jüngsten Projekten zählen unter anderem das Elblandklinikum in Riesa und der Mushroompark in Torgau.

Künftig Schulungen im ehemaligen Gemeindesaal der Zeugen Jehovas

Und die Experten bieten für Unternehmen und Einrichtungen Brandschutzübungen an, die das Arbeitsschutzgesetz fordert. „Bisher konnten wir die Unterweisungen nur in den Firmen vor Ort durchführen“, erzählt Hornung. Künftig will die BSA GmbH diese Schulungen außerdem auch in Oschatz anbieten – im 200 Quadratmeter großen, ehemaligen Gemeindesaal der Zeugen Jehovas.

So sah der Königreichssaal vor dem Verkauf aus. Quelle: Frank Hörügel

Wahrscheinlich ab Anfang nächsten Jahres werden dann Lehrgänge angeboten, in denen nicht nur die Oschatzer Unternehmen ihre Mitarbeiter gleichzeitig theoretisch im Schulungsraum oder auch praktisch im Freigelände für den Brand- oder sonstigen Notfall vorbereiten können. Im Firmensitz in der Stübelstraße fehlt dafür der notwendige Platz.

Zuschlag unter mehreren Kaufinteressenten

Als Andreas Hornung den Kaufvertrag für die Immobilie in der Ambrosius-Marthaus-Straße unterzeichnete, war ihm die leidvolle Geschichte der Zeugen Jehovas in Oschatz sehr wohl bewusst. Doch gerade diese Vergangenheit hat der BSA Brandschutz GmbH wahrscheinlich den Zuschlag unter mehreren Kaufinteressenten beschert. Der Geschäftsführer versichert, dass der ehemalige Königreichssaal „brandschutztechnisch auf dem neuesten Stand“ ist.

Oschatzer Jehova-Gemeinde nach Riesa umgezogen

Und was ist nun aus der 55-köpfigen Oschatzer Jehova-Gemeinde geworden? Im September des vergangenen Jahres wechselten sie zur Jehova-Gemeinde nach Riesa. „Dort haben wir den Königreichssaal mit umgebaut“, sagt der Vorsitzende der Oschatzer Jehova-Gemeinde Hartmut Kretzschmar. Das Kapitel Oschatz haben die Mitglieder der Religionsgemeinschaft mit dem Verkauf ihres früheren Domizils in der Ambrosius-Marthaus-Straße abgehakt.

Von Frank Hörügel