Die Awo-Werkstatt im Eilenburger Gewerbegebiet auf dem Schanzberg musste wegen des Auftretens von Corona-Fällen komplett schließen. Sämtliche Werkstattmitarbeiter und Beschäftigte der Werkstätten, die zur Awo Senioren- und Sozialzentrum gGmbH Sachsen-West gehören, befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, die das Gesundheitsamt vorsorglich angeordnet hat. Der erste Fall trat bereits in der vorigen Woche auf, wurde aber erst jetzt bekannt. Die Quarantäne soll zunächst bis zum 5. November andauern, bestätigte Sprecherin Kathy Heiden von der Awo Senioren- und Sozialzentrum gGmbH Sachsen-West. Nach Angaben des Landratsamtes stehen weitere Testergebnisse noch aus.

Soziale Kontakte fehlen

In der Werkstatt mit über 150 Plätzen sind Menschen aus der Region mit einer geistigen Behinderung tätig. Die Mitarbeiter kommen unter anderem in den Bereichen Montage und Verpackung, in der Metallbearbeitung oder Keramikfertigung zum Einsatz.

Ein Schild am Eingang der Werkstatt der Arbeiterwohlfahrt in Eilenburg erklärt die Situation. Quelle: Nico Fliegner

Gerade für Menschen mit einer geistigen Behinderung ist ein geregelter Tagesablauf wichtig. In der Einrichtung haben sie vor allem auch soziale Kontakte. Umso schwieriger ist es deshalb, wenn dieser Tagesablauf plötzlich wegbricht. „Wir müssen bei unseren Mitarbeitern, eben weil sie eine Behinderung haben, sehr sensibel mit dem Thema umgehen“, sagt Kathy Heiden. „Wir haben eine große Fürsorgepflicht und sofort alle Vorsorgemaßnahmen getroffen, damit sich das Virus nicht weiter verbreitet und alle gesund bleiben“, so Heiden weiter.

Auch Lebenshilfe-Wohnstätte betroffen

Betroffen von der Quarantäne sind auch die 41 Bewohner und Beschäftigten der Wohnstätte der Lebenshilfe in Eilenburg, für die ebenso eine 14-tägige Quarantäne gilt. Bewohner arbeiten mitunter in der Awo-Werkstatt. Der Alltag unter Quarantäne in der Wohnstätte läuft nach Angaben einer Sprecherin „erstaunlich gut“, auch wenn derzeit keine persönlichen Kontakte möglich sind, außer Telefonate.

Angehörige in Sorge

Eine Frau, die sich an die LVZ wandte, namentlich aber nicht genannt werden will, macht sich indes Sorgen um ihren Angehörigen in der Wohnstätte, weil sie ihn nicht besuchen oder abholen kann. „Für geistig behinderte Menschen ist das eine Katastrophe! Hier sollte doch zielgerichtet reagiert werden“, sagt sie. „Warum nicht PCR-Testungen? Und wenn negative Ergebnisse der Bewohner vorliegen, sollten diese die Wohnstätte auch wieder verlassen dürfen und von Angehörigen weiter betreut werden.“

Das sagt das Landratsamt

Doch das geht nicht einfach so. „Natürlich ist uns bewusst, dass die Quarantäne für Menschen mit dauerhaften und gravierenden Beeinträchtigungen und ihre Angehörigen einen schweren Einschnitt bedeutet. Nähe und Geborgenheit sind wichtig. Allerdings sind auch die Personen, die negativ auf das Corona-Virus getestet wurden, Kontaktpersonen“, teilte Landkreis-Sprecher Alexander Bley mit. Der Test sei lediglich eine Momentaufnahme. Nach einer Ansteckung könne es bis zu 14 Tage dauern, bis Krankheitszeichen auftreten. Im Durchschnitt beträgt die Inkubationszeit fünf bis sechs Tage. „Oberstes Ziel bleibt, die Infektionsketten zu unterbrechen. Sollten bei Mitarbeitern Symptome während der Quarantäne auftreten, wird erneut getestet“, so Bley.

Die Lebenshilfe versichert, dass es keinen Grund zur Sorge gäbe. Die unter Quarantäne stehenden Bewohner würden „sehr gut versorgt“.

