Nach Corona-Fall in Hallenser Pflegeheim – Kontaktpersonen nicht getestet

Marianne M. ist über eine Leiharbeitsfirma als Pflegefachkraft in der Einrichtung „Senioren-Service-Zentrum Böllberg“ in Halle angestellt. Als die 52-Jährige, die im Landkreis Leipzig wohnt, am Montag ihren Frühdienst antreten wollte, wurde ihr mitgeteilt, dass eine Patientin ihres Wohnbereiches positiv auf Covid-19 getestet wurde und mit Atembeschwerden in ein Krankenhaus gebracht wurde. Daraufhin wurden unterstützende Kräfte der Bundeswehr in die Einrichtung geschickt, um weitere Tests bei Bewohnern und Mitarbeitern durchzuführen.

Zahl der infizierten Personen aus der Einrichtung steigt

Die Zahl der infizierten Bewohner und Mitarbeitern des Heimes ist seitdem gestiegen. „Ich wurde am Montag ohne Test nach Hause geschickt, obwohl ich die vergangenen vier Wochen Kontakt mit der wann auch immer infizierten Person hatte und die Tester der Bundeswehr auch auf leichte Erkältungssymptome hingewiesen hatte“, berichtete Marianne M. der LVZ. Es würden nur die Mitarbeiter getestet, die am Wochenende auch Dienst hatten, hieß es – und: Erkältungssymptome seien in der Jahreszeit nichts ungewöhnliches, sollen die Bundeswehrkräfte zu M. gesagt haben.

Auch für die Pflegedienstleitung des Hauses war das Vorgehen nicht nachvollziehbar. „Wir haben nicht verstanden, warum nicht sofort alle Bewohner und verfügbaren Mitarbeiter getestet wurden. Und es bereitete uns auch in der Vertretungsplanung Schwierigkeiten. Ausgefallene Kollegen mussten ersetzt werden. Beim Pflegenotstand schon an sich eine Herausforderung. Aber da wir nicht ausschließen konnten, wer möglicherweise infiziert war, blieben uns die Hände gebunden“, erklärte Pflegedienstchefin Yvonne Körlin.

Gesundheitsamt Halle testet Kontaktpersonen etappenweise

Die Stadt Halle vermeldete am Mittwoch auf ihrer Internetseite: „Es sind fünf Fälle im Pflegeheim Haus Saaleufer am Böllberger Weg aufgetreten. In der Einrichtung gab es zuvor bereits ein Infektionsgeschehen.“

Halles Amtsärztin Christine Gröger erklärte später auf LVZ-Nachfrage: „In Abstimmung mit der Pflegedienstleitung wurden am Montag die Tests beim Personal und den Bewohnern in zwei Wohneinheiten vorgenommen. Für diese Bereiche wurde Quarantäne ausgesprochen. Ich war selbst vor Ort. Im Ergebnis der Tests vom Montag war ein weiterer positiver Test bei einer Servicekraft und einem Pfleger festzustellen.“ Weitere Tests erfolgten Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in anderen Wohnbereichen. Einige Ergebnisse stehen noch aus. 13 Befunde seien bisher positiv gewesen, so Gröger.

Mitarbeiterin aus Landkreis Leipzig kümmert sich selbst um Test

Marianne M. wurde nicht getestet – jedenfalls nicht in der Einrichtung, wo sie am Montag und Dienstag ihren Dienst antreten wollte. „Ich bin ja nach Hause geschickt worden. Und habe mir nach vergeblichen Versuchen bei meinem Hausarzt selbstständig für Mittwoch einen Termin im Grimmaer Testlabor bekommen“, berichtet die 52-Jährige. Das Ergebnis steht – auch hier wegen der hohen Belastung der Testlabore und der Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern – immer noch aus.

(Hinweis: Der Name der Mitarbeiterin wurde zu derem persönlichen Schutz geändert, ist der Redaktion aber bekannt.)

