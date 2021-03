Nach Corona-Hoch: Krematorien in Sachsen wieder im Normalbetrieb

Dresden

Mit der sich abschwächenden Corona-Pandemie hat sich auch die Platznot in den Krematorien einiger sächsischer Städte vom Jahresbeginn wieder entspannt. Weil aber so viele Menschen in den vergangenen Wochen auch infolge der Pandemie gestorben sind, gibt es auf manchen Friedhöfen jetzt viele Bestattungen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei einigen sächsischen Kommunen ergab. Oft zögern jedoch Angehörige mit der Beisetzung, um später möglicherweise in größerem Kreis von ihren Verstorbenen Abschied nehmen zu können. In Sachsen gibt es laut Sozialministerium 1220 kirchliche und 500 kommunale Friedhöfe sowie neun Bestattungswälder.

Beerdigungen und Beisetzungen sind weiter nur im engsten Familienkreis mit bis zu zehn Trauergästen zulässig. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten.

Situation in Dresdner Krematorium hat sich „vorläufig entspannt“

Im Dresdner Krematorium hat sich laut Stadt die Situation „wieder vorläufig entspannt“. Noch in der ersten Januarwoche mussten nach eigenen Angaben etwa doppelt so viele Verstorbene aufgenommen werden als zu der Jahreszeit sonst üblich - so viele wie nie zuvor. Von den mehr als 500 Verstorbenen konnte nur etwa jeder zweite in Dresden eingeäschert werden. Andere wurden zu Krematorien in Thüringen und Niedersachsen gebracht. Es gab nicht genügend Kühlhallen oder kühle Räume, um die vielen Toten aufzubewahren.

Jetzt hat die Zahl der Bestattungen laut einem Stadtsprecher „eher abgenommen, da die Sterblichkeit derzeit geringer ausfällt“. Die Zahl der Beisetzungen auf den Friedhöfen sei gleichbleibend, da zuvor manche Termine verschoben worden seien.

Zahl der Einäscherungen wieder auf Normalniveau

Auch im Zittauer Krematorium in der Oberlausitz ist die Zahl der Einäscherungen im Februar „nahezu wieder auf Normalniveau angekommen“, nachdem sie von November 2020 bis Anfang vergangenen Monats „deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre“ lag, wie der Geschäftsführer der Städtischen Beteiligungs-GmbH Zittau, Matthias Hänsch, sagte. Zittau hatte bundesweit Aufsehen erregt, weil das Krematorium mit der Einäscherung von damals bis zu 70 Toten täglich nicht mehr hinterher gekommen war und nach Hallen gesucht hatte, um die Verstorbenen zwischenzulagern.

„In der Folge gibt es jetzt auf unserem Urnenhain auch mehr Beisetzungen“, sagte Hänsch. Einige Angehörige würden den Termin verschieben und auf Lockerungen warten, teilweise mehrere Monate. Aktuell seien die Termine „sehr gefüllt, weil wir die im Januar und Februar Verstorbenen beisetzen“. Termine an Freitagen oder Montagen seien oft schon zwei oder drei Wochen im Voraus ausgebucht. Er schätze, dass etwa jede dritte Beisetzung aus Gründen wie Quarantäne, Krankheit oder dem Hoffen auf den Wunschtermin verschoben werde.

Im Krematorium Leipzig wurden nach Angaben der Stadt im Januar fast 550 Verstorbene eingeäschert. Das war fast das Doppelte vom Monatsdurchschnitt des Jahres 2020. Deshalb sei jetzt auch die Zahl der Beisetzungen höher, sagte ein Stadtsprecher. „Es wird aber auch von einem Teil der Angehörigen die Möglichkeit der späteren Beisetzung innerhalb von sechs Monate genutzt.“ Die Hoffnung: Dann in einem größeren Kreis Abschied nehmen zu können.

Bestatter von November bis Anfang Januar „an Belastungsgrenze“

Die Bestattungsunternehmen in Sachsen arbeiten laut dem Innungsobermeister der Landesinnung der Bestatter Sachsen, Tobias Wenzel, wieder „im normalen Modus“. Von November bis Anfang Januar seien diese hart an ihre Belastungsgrenze gekommen.

„Die Mitarbeiter der kirchlichen Friedhöfe in Sachsen berichteten nach wie vor von einer hohen Zahl an Trauerfeiern“, bestätigte die die Sprecherin des Landeskirchenamtes der evangelischen Landeskirche Sachsens, Tabea Köbsch. Dennoch wird der Platz auf den sächsischen Friedhöfen nicht knapp. Grund ist der Trend zur Feuerbestattung.

„Die Friedhöfe wurden meistens für Sargbestattungen angelegt, die deutlich mehr Platz benötigten“, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums. Der Anteil klassischer Sargbestattungen sei jedoch bundesweit allein von 2004 bis 2019 von 39 Prozent auf 14 Prozent zurückgegangen.

In Leipzig hat die Zahl der Feuerbestattungen nach Angaben der Stadt sei den 1970er Jahren immer mehr zugenommen und wird aktuell bei mehr als 90 Prozent aller Sterbefälle praktiziert. Für die Friedhöfe habe das den Vorteil, dass mehr naturbelassene Bereiche mit einem naturnahen Baumbestand angelegt werden können. Die Friedhöfe würden so in der Stadt gerade während der Pandemie zu einem willkommenen Rückzugsort, hieß es.

