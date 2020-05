Nach Corona: Leinen los für Leipziger Schifffahrt

Leipzig

Ahoi Leipzig! An diesem Wochenende starten wieder die Ausflugsschiffe mit ihren Touren durch die Leipziger Stadtgewässer. „Wie in der Gastronomie gibt es natürlich auch bei uns einige Beschränkungen“, erzählt Kapitän Reiner Kehr von Ranaboot. So müssten einige Plätze leer bleiben, sollten nur Personen aus einem Hausstand beisammen sitzen. Kehr rechnet damit, dass damit im Schnitt ein Schiff nur noch acht bis zehn Gäste befördern könne, statt sonst bis zu zwanzig. Trotzdem freut er sich darauf, wenn seine drei Schiffe wieder ihre Touren ziehen können, statt nur im Stadthafen vor sich hinzudümpeln und Kosten zu verursachen.

Gestartet wird dort, nahe dem Schreberbad, am Samstag ab zehn Uhr. „Eine Tour mit den Elektrobooten über die Stadtgewässer dauert etwa 80 Minuten“, kündigt er an. Da zeitversetzt gestartet werde, müsse wohl niemand länger als 30 Minuten auf das nächste Schiff warten. Karten gebe es allerdings nur an Bord, erzählt er. tv

