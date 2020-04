Nach Corona-Pause: Tafel in Eilenburg öffnet wieder

Eilenburg

Am Eingang steht ein Tisch, auf dem Kisten mit Lebensmitteln ausgegeben werden, der Fußweg davor ist markiert und zeigt an: „Abstand halten“. Unter dieser Maßgabe ist am Mittwoch die Ausgabestelle der Tafel in der Dr.-Belian-Straße wiedereröffnet worden – und das mit personeller Unterstützung. Mitarbeiter der Diakonie, darunter Nancy Marschall von der Mobilen Jugendarbeit und Yvonne Pötzsch, Leiterin des Mehrgenerationenhauses Arche, und Sven Wildberger vom DRK-Jugendhaus Cloud 6 als Nachbar der Tafel helfen bei der Organisation.

Sie alle wollen, dass bedürftige Eilenburger wieder jeden Mittwoch Lebensmittel in Empfang nehmen können und sorgen dafür, dass der nötige Abstand eingehalten wird. „Das ist uns ein großes Bedürfnis“, erzählt Nancy Marschall. Seit Mitte März war die Tafel-Ausgabe wegen der Corona-Pandemie zu. Ramona Horber vom Tafelverein freut die Initiative. „Wir brauchen die Unterstützung wegen der Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen.“ Das Tafel-Personal ist knapp, oftmals herrscht Andrang. Den könnten die Tafel-Mitarbeiter nicht allein bewältigen.

Hilfe in kommenden Wochen

Am Mittwoch bildeten sich keine großen Schlangen, als die Tafel um 13 Uhr öffnete. Das kann sich aber schon in den kommenden Wochen wieder ändern. Und so wollen die Helfer die nächsten Male wieder vor Ort sein. Auch Jugendliche hat Nancy Marschall bereits angesprochen, die mithelfen. Freuen würde sie sich, wenn auch die Ausgabestelle in Laußig bald wieder öffnen könnte.

