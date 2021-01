Nach Corona-Protest bei Kretschmer: Werden auch Bürgermeister im Raum Leipzig bedrängt?

Dresden/Region Leipzig

Auch einen Tag nach dem Protestbesuch von Kritikern der Corona-Schutzmaßnahmen auf dem Privatgrundstück des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer gibt es kritische Reaktionen aus der Kommunal- und Landespolitik. So sieht Sachsens Landtagspräsident Matthias Rößler ( CDU) eine Grenzüberschreitung, für die mit Konsequenzen gerechnet werden müsse. „Der Protest vor Privatgrundstücken von Abgeordneten aus Landtagen oder Kommunalparlamenten geht gar nicht.“ Man könne dafür besser vor den Landtag ziehen. „Wir haben da ja noch nicht mal eine Bannmeile“, sagt Rößler dem Sender „ MDR aktuell“.

Auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) verurteilte die Aktion. Das sei eine Bedrohung gewesen, diese Form der Auseinandersetzung sei inakzeptabel. Die Privatsphäre eines Politikers zu bedrohen, sei Gewalt. Auch Dulig habe schon ähnliche Erfahrungen gemacht und Sorge um seine Familie.

Justizministerin Katja Meier (Grüne) sagte: „Was da am Sonntag passiert ist, war ein Tabubruch. Das Eindringen in die Privatsphäre von Politikerinnen und Politikern ist unanständig und übergriffig. Hier zeigen sich Parallelen zur digitalen Welt, in der permanent Grenzüberschreitungen stattfinden. All dies darf nicht zur Normalität werden – hier sind wir alle gefordert.“

Eine Sprecherin des sächsischen Innenministeriums erklärte gestern: „Unsere Politiker sind sicher. Die Gefährdung jedes Einzelnen wird ständig neu bewertet und die Maßnahmen immer wieder der Lage angepasst.“ Trotzdem seien spontane Ansammlungen von Personen im öffentlichen Raum – wie bei Ministerpräsident Kretschmer am Sonntag – nicht zu vermeiden.

Linken-Fraktionschef: Ein echtes No-Go!

Linken-Landeschef Stefan Hartmann sagte auf LVZ.de-Anfrage: „Die Wohnungen von Privatpersonen sind der gänzlich falsche Ort für Proteste. Dort werden Unbeteiligte, zum Beispiel die Familie, mit hereingezogen. Wir drängen in Sachsen schon länger darauf, dass bei Kandidaturen zu Wahlen die eigene private Adresse nicht mehr angegeben werden muss. Das würde besonders ehrenamtlichen Mitgliedern von Stadt- und Gemeinderäten helfen.“ Fraktionschef Rico Gebhardt stellte klar: „Den Ministerpräsidenten am Sonntagmorgen vor seinem Privathaus in Anwesenheit seiner kleinen Kinder beim Schneeschippen zu überraschen, ist übergriffig und ein echtes No-Go!“ Er könne auch nicht nachvollziehen, wieso sich der Ministerpräsident mehr als 20 Minuten Zeit für Menschen nimmt, die genau diese Grenze überschritten haben, so Gebhardt.

Am Sonntagmorgen hatte eine Gruppe von etwa 30 Menschen vor dem Privatgrundstück des sächsischen Ministerpräsidenten in Großschönau ( Landkreis Görlitz) gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Kretschmer sei im Garten gewesen und habe dann persönlich mit den etwa 30 Menschen am Gartenzaun gesprochen, teilte die Polizei mit. Kretschmer selbst schilderte den Vorfall so: „Es war für mich keine bedrohliche Situation. Es ist mir wichtig, mit den Menschen zu reden, in der Hoffnung, sie zu überzeugen“, zitierte ihn n-tv. Als jedoch eine Frau demonstrativ ein Halstuch in den Farben der Reichskriegsflagge über ihren Mund zog, sei für ihn eine Grenze erreicht gewesen. „Dann habe ich das Gespräch abgebrochen. Das ging zu weit.“

Quelle: Andre Kempner

Wurzener Landrat Graichen : Heftige Wortgefechte bleiben nicht aus

Auch Kommunalpolitiker aus der Region Leipzig zeigen sich verstört über den Protest vor Kretschmers Grundstück. Einige berichten von selbst erlebten Konfrontationen mit Bürgern im Privatbereich. In der Corona-Krise sei der Ton rauer geworden.

„Erfahrungen mit Corona-Leugnern sind seitens der Mitarbeiter des Landratsamtes schon mehrfach gemacht worden“, sagt beispielsweise Henry Graichen ( CDU), Landrat des Landkreises Leipzig. Heftige Wortgefechte gegenüber Mitarbeitern der Versammlungsbehörde oder des Gesundheitsamtes würden dabei nicht ausbleiben. Auch am Bürgertelefon oder bei Vorortkontrollen der Corona-Regeln dürften die Bediensteten nicht zart besaitet sein. „Bedrohliche Auseinandersetzungen sind mir allerdings nicht bekannt“, so Graichen.

Sein nordsächsischer Amtskollege Kai Emanuel (53, parteilos) sagt: „Dass sich Leute auch privat bei mir melden, um ihre Probleme loszuwerden, das kommt vor. Ich halte eine Trennung von Privat und Dienstlich für wichtig. Aber eine kurze Frage über den Gartenzaun gehört zur Nachbarschaft dazu. Da ist die Hemmschwelle niedriger, das ist in Ordnung.“ Im privaten Umfeld sei er aber noch nicht bedroht worden, so Emanuel.

Matthias Damm ( CDU), Landrat von Mittelsachsen, ergänzt: „Es ist eine schwierige Situation und man spürt auch die angespannte Stimmung in der Bevölkerung.“ Es sei daher nachvollziehbar, dass die Entscheidungen kritisch gesehen werden und sich Bürger entsprechend per Mail oder mit Briefen artikulieren. „Aber dies bitte über die offiziellen Kanäle, denn auch Politiker haben eine Privatsphäre und diese sollte respektiert werden.“

Döbelns OBM: „Man wird schon an der Supermarktkasse angesprochen“

Sehr direkt angesprochen auf die Corona-Probleme werden auch häufig die Bürgermeister der Region – auch wenn sich die meisten bislang nicht direkt bedroht fühlen. So sagt Ronald Kunze (parteilos), Bürgermeister von Hartha: „Ich werde auf der Straße wegen der Corona-Regeln angesprochen. Da sind kritische Haltungen dabei. Das ist aber ein Austausch und ging bisher nie in die persönliche Ebene.“ Der Vorfall am Wochenende am Haus des Ministerpräsidenten sei hingegen „eine sehr ungeeignete Form. Zumal Kretschmer keiner Diskussion aus dem Weg geht.“

Auch Sven Liebhauser ( CDU), Oberbürgermeister von Döbeln, bestätigt: „Natürlich wird man als Oberbürgermeister häufig von Bürgerinnen und Bürgern zu den unterschiedlichsten Themen angesprochen. Das geschieht auch auf dem Parkplatz, an der Supermarktkasse oder am Rande von Terminen. Einem Gespräch stehe ich immer offen gegenüber. Bedroht fühle ich mich bisher aber nicht.“

Die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) ist es gewohnt, dass sie auch zu Hause von Bürgern besucht wird. „Das passiert auch, wenn ich Wäsche aufhänge“, und das sei auch nicht ungewöhnlich. Allerdings musste die 49-Jährige auch schon härtere Attacken hinnehmen: Luedtke erhielt schon Morddrohungen. Zudem wurden die Reifen ihres Autos aufgeschlitzt. Allerdings: Mit dem Thema Corona hatte das bisher nichts zu tun.

Steffen Schwalbe, der Bürgermeister von Rackwitz Quelle: Wolfgang Sens

Bürgermeister von Rackwitz : „An meiner Tür wird oft geklingelt“

Von manchmal auch überraschenden „Hausbesuchen“ berichtet Steffen Schwalbe (33, parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Rackwitz: „Ich kenne das, an meiner Haustür wird regelmäßig geklingelt. Ich sehe das aber als meinen Job. Die Privatsphäre ist da für mich nicht überschritten.“ Er sei allerdings auch noch nicht angefeindet worden. „Aber wenn ein Mob von 30 Leuten vor der Tür steht und sich so aufführt wie beim MP ist eine Grenze überschritten. Das geht gar nicht.“

Astrid Münster (48, FWG), Bürgermeisterin aus Bad Düben sagt: „Ich bin natürlich auch schon verbal angegriffen worden. Ich glaube, es ist auf dem flachen Land üblich, dass man sich auch mal über’n Gartenzaun unterhält. Weil man sich kennt, werde ich da auch als Bürgermeisterin angesprochen. Die Leute fragen in der Regel, ob sie stören dürfen. Das habe ich auch schon abgelehnt, wenn es nicht ging.“

Zaungäste, die sich Luft machen wollten, hatte Andreas Kretschmar (parteilos) zu Hause zwar noch nicht. Im Stadtgebiet von Oschatz, dem Rathaus oder bei anderen Gelegenheiten habe er jedoch auch schon kritische Stimmen vernommen. „Wut und Frustration über einzelne Maßnahmen wie Geschäfts- und Einrichtungsschließungen bekommen meine Mitarbeiter und ich schon zu spüren. Persönliche Beleidigungen erfuhr er bisher nicht, oft sei die geäußerte Kritik für ihn auch nachvollziehbar.

Matthias Löwe (WHD), Bürgermeister der Stadt Dahlen Quelle: Axel Kaminski

Dahlens Bürgermeister: „Bei Corona stehen wir zwischen den Stühlen“

Matthias Löwe (Wählergemeinschaft), Bürgermeister der Heidestadt Dahlen, sieht sich bei den Corona-Schutzmaßnahmen in einem Dilemma. „Wir stehen zwischen den Stühlen, sind angehalten, die Vorgaben des Freistaates umzusetzen“, verdeutlicht er. Andererseits kenne er direkt an der Basis die Sorgen von Kleinunternehmern und Eltern. Unterschiedliche Auffassungen zu Pandemie, Maßnahmen und Impfung habe er schon öfter mit Bürgern diskutiert. Dabei falle auch mal ein hartes Wort. „Der Dialog ist wichtig, das sehe ich genau so wie unser Ministerpräsident. Allerdings breche ich ihn ab, wenn er nicht mehr konstruktiv ist“, so Löwe.

Veit Lindner (parteilos), Bürgermeister von Roßwein sagt: „Den Überraschungsbesuch vom Wochenende finde ich vollkommen daneben und habe keinerlei Verständnis für diese Aktion.“ Er selbst habe bisher selbst keine Repressalien durch Corona erleiden müssen. Ich wüsste auch nicht warum.“ Ähnlich sieht das auch Jörg Zetzsche (Freie Wähler), Bürgermeister in Regis-Breitingen: „Mich kennen doch alle in unserer kleinen und feinen Stadt.“ Angriffe und Drohungen gebe es doch nur, wenn man mit bestimmten Meinungen stark polarisiert. „Das haben wir so nicht. Ich kann mir das bei uns auch nicht vorstellen.“

Grimmas OBM Berger: „Leute, die zu mir kommen, wollen Sinnvolles“

Er halte es für unmöglich, was vorm Haus von Ministerpräsident Michael Kretschmer passiert ist, betont Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Dass ihm gleiches widerfahren könnte und jemand an seinem Grundstück „wegen Corona Bambule macht“, schließt er aber aus. „Bei mir stehen öfter Leute vor der Tür, aber die wollen etwas Sinnvolles.“

Aus Sicht des Wurzener Stadthauschefs Jörg Röglin ( SPD) haben die meisten Leute den Ernst der Lage aufgrund der Corona-Pandemie erkannt und halten sich auch größtenteils an die Auflagen im Lockdown. Dennoch habe ihn die Nachricht des Überraschungsbesuches von Corona-Gegner vor dem Privatgrundstück des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer irritiert. „Sicher müssen Politiker mehr aushalten als andere Personengruppen. Aber sobald das familiäre Umfeld darunter leidet, wird ganz klar eine Grenze überschritten.“ Ähnliche Erfahrungen hatte Röglin zuletzt 2015 während der Flüchtlingskrise in seiner Stadt gemacht.

Leipzigs OBM Jung: Beleidigende Mails erhalten

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD), der zugleich Präsident des Deutschen Städtetages ist, mahnte an: Demokratie müsse besser geschützt werden – insbesondere mit Blick auf politische Verantwortungsträger vor Ort. Auch er erhalte beleidigende Mails, die von völligem Unverständnis über die Corona-Maßnahmen zeugten. Allerdings gebe es mehr Post von Menschen, die Angst vor der Pandemie haben und die noch stärkere Kontrollen fordern. So hätten manche Bürger ein komplettes Böllerverbot zu Silvester gefordert.

Von Winfried Mahr, Christian Kunze, Frank Pfütze, Olaf Krenz, Olaf Büchel, Kai-Uwe Brandt, Simone Prenzel, Nikos Natsidis