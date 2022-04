Dresden

Sachsens neuer Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa rechnet mit einer wachsenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung, sollten die Energiepreise weiter steigen. Deshalb könnte es – ähnlich den Corona-Protesten – zu erneuten Demonstrationen kommen. „Es ist zu erwarten, dass die Energiekrise ebenfalls auf die Straße getragen wird. Nach den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen könnte dies das nächste große Thema sein“, sagte Kubiessa der LVZ.

Dabei stehe für ihn fest: „Rechtsextremisten werden erneut versuchen, die Unzufriedenheit für sich auszunutzen.“ Die Polizei werde solche Bestrebungen aber „sehr genau im Auge behalten“, kündigte der sächsische Polizeichef an.

Corona-Proteste sind deutlich zurückgegangen

Nach ihrem Höhepunkt zum Jahreswechsel waren die Corona-Proteste in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen. Mit etwa 10.000 bis 15.000 Menschen beteiligten sich sachsenweit nicht mal mehr ein Viertel an den meist montags stattfindenden sogenannten Spaziergängen.

„Der Staat sollte so wenig wie möglich Einfluss nehmen“

Kubiessa war seit dem Frühjahr 2019 Polizeipräsident in Dresden und war in den vergangenen drei Jahren unter anderem mit Pegida-Aufmärschen und Querdenken-Demonstrationen konfrontiert gewesen. Auch die jüngsten Corona-Proteste hatte er im Bereich der Polizeidirektion Dresden als Einsatzleiter begleitet.

„Wir haben das Versammlungsrecht in unserer Verfassung stehen – und das ist insbesondere für diejenigen Menschen gemacht worden, die eine andere Meinung haben oder eine Minderheit vertreten“, erklärte Kubiessa gegenüber der LVZ. Deshalb halte er es für wichtig, „dass Menschen sich friedlich versammeln können, auch wenn uns die Meinungen manchmal wehtun“. Insgesamt sollte der Staat so wenig wie möglich Einfluss nehmen.

„Die meisten Leute sind friedlich gewesen“

Im Rückblick auf die zahlreichen Corona-Proteste zum Jahreswechsel sagte Kubiessa, dass diese der Polizei „richtig viel Arbeit gemacht“ hätten. „Natürlich müssen wir insbesondere dort sein, wo gewaltbereite Gruppen versuchen, den Protest für sich auszunutzen. Doch man muss auch sagen: Die meisten Leute sind friedlich gewesen“, stellte der Landespolizeipräsident klar.

Kubiessa ist seit Anfang April neuer Landespolizeipräsident in Sachsen. Zuvor war der 57-Jährige Polizeichef in Dresden gewesen. Sein Amtsvorgänger Horst Kretzschmar ist in den Ruhestand gegangen.

Von Andreas Debski