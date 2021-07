Leipzig

Diese EM ist anders – die Corona-Pandemie und die Diskussion um die Beleuchtung der Münchner Allianz-Arena in Regenbogenfarben haben dem Turnier schnell eine politische Dimension verliehen. Das bewegt die Leserinnen und Leser der LVZ – aber auch das Abschneiden der Nationalmannschaft ist Thema:

UEFA-Kritik erst nach dem Ausscheiden

Den nationalistischen Maulkorb endlich abgelegt und bis zum Achtelfinale der EM nur mit einem halben Hühnerauge hingesehen, haben Politiker der verschiedenen Parteien. Erst als die deutsche Mannschaft raus war, begann die Welle einer offenen und scharfen Kritik an den zu hohen Uefa-Zuschauerzahlen zu rollen. Jetzt sagt selbst der Fußballfan: „Guter Mann – endlich sagt’s mal einer“, und dabei fallen gleich ein paar Prozente für das Wahlergebnis ab. Diese zu späte Kritik am Geschäft „Profifußball“ ist geprägt von nationalistischen Anschauungen, wie man sie eigentlich aus der rechten Ecke kennt. Eine Kritik an zu hohen Zuschauerzahlen, zu einem Zeitpunkt, wenn die Deutschen noch im Turnier sind, bringt nur Minuspunkte – und das geht natürlich nicht im Wahljahr. (Jürgen Bentz, 04420 Markranstädt)

DFB hat nicht die Reißleine gezogen

Es musste einfach so passieren und es konnte nicht länger warten. England war nicht besser und wir weder noch. Mich ärgert nicht die Tatsache, dass wir ausgeschieden sind, vielmehr, dass man beim DFB vor einem Jahr nicht die Zeichen erkannt hat, dass Herr Löw abdanken sollte. Hier wurden Erbhöfe geschaffen und eine unsägliche Hinhaltetaktik zelebriert mit Versprechungen und haltlosen Ankündigungen.

Die Ergebnisse wurden immer noch nicht besser, aber man hat einfach die Reißleine nicht ziehen wollen. Das Ergebnis ist nun aktenkundig. Ob es Hansi Flick als neuer Trainer richten kann, ist nicht festgeschrieben – schwer wird’s allemal. (Uwe Schmertosch, 04316 Leipzig)

Leidenschaft: Fehlanzeige

Wer an der Verzwergung der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft als Fernsehzuschauer teilnahm, wird sich spätestens seit dem Spiel gegen England gefragt haben, woher die Granden des DFB ihre Hoffnung auf Erreichen des Finales hernahmen. Wahrscheinlich setzte man darauf, dass man sich schon irgendwie durchwurschteln könne.

Dabei fehlte den deutschen Fußballern von Anfang des Turnieres das, was Länder wie die Schweiz, Tschechien oder Dänemark zur Begeisterung der Zuschauer boten: Kampfeswille und Leidenschaft. Irgendwie passte aber das Spiel und das lustlose Auftreten der deutschen Mannschaft ganz gut zur Situation in unserem Land, das mittlerweile durch Mittelmäßigkeit gekennzeichnet ist und dem jede Aufbruchsstimmung abhanden gekommen ist. (Dr. Michael Burgkhardt, 04299 Leipzig)

TV-Kritik: Auf die Stimme kommt es an

Ein Riesen-Bravo und Dankeschön für diesen Beitrag vom 23. Juni zur Fernsehberichterstattung der EM aus der Feder von Imre Grimm. Eigentlich habe ich dem nichts hinzuzufügen, außer dass wir Verbraucher diese Herrschaften mit unseren Fernsehgebühren bezahlen. Ich bin auch der Auffassung, ein Fußballspiel beginnt mit dem Anpfiff und endet mit dem Abpfiff. In der Pause dürfen gern Nachrichten gesendet werden. Die Analysen sollten den Trainern vorbehalten bleiben. An Herrn Grimm als Journalisten schätze ich ohnehin, dass er noch eine satirische Ader verborgen hat, die mich erfreut.

Was hier zu den Fernsehstudios ausgeführt wird, trifft gleichermaßen auch auf die Kommentatoren zu. Wozu bedarf es da noch einem zweiten „Experten“? Wenn der Kommentator oder die weibliche Form davon nicht die notwendige Qualifikation besitzt, haben sie den falschen Beruf.

An dieser Stelle möchte ich mich auch mal zu der Diskussion um die Claudia Neumann äußern. Es geht mir dabei nicht um weiblich oder männlich oder fachliche Eignung. Es ist schlichtweg die Stimme, die ungeeignet ist. Das trifft aber auch auf männliche Kollegen zu, wie zum Beispiel Bernd Schmelzer. Die Stimme ist in diesem Beruf nun mal das wichtigste Werkzeug, das wird sicher jeder Phonetiker und HNO-Arzt bestätigen. (Klaus Lehmann, 04435 Schkeuditz)

Keine Verbesserung zur WM 2018

Selbst bei Altherrenfußball wäre mehr Bewegung im Spiel gewesen, sah aus wie 2018. (Marcus Stetefeld, per Facebook)

Volle Stadien und die Pandemie

Also, die Kritik an den hohen Zuschauerzahlen ist sehr gut nachvollziehbar. Aber das Spiel war erst vor wenigen Tagen, gab es nun tatsächlich schon viele Tote, für die jemand verantwortlich sein könnte? Ich würde ja den Ball etwas flach halten und erst einmal abwarten, ob jemand erkrankt oder gar stirbt. (Cornelia Franke, per Facebook)

England war kein unschlagbarer Gegner

In der ersten Halbzeit bin ich wirklich fast eingeschlafen. Und ich empfinde es zumindest so, man hätte es schaffen können. So toll haben die Engländer nicht gespielt, insgesamt waren sie dann eben doch besser als wir. (Andrea Seidel, per Facebook)

