Nach Ende der Impfzentren: Wie in Sachsen künftig gegen Corona geimpft werden soll

Dresden

Die sächsische Landesregierung will den Einsatz der 30 mobilen Impfteams bis Jahresende verlängern. Das sieht das Konzept des Sozialministeriums vor, über welches das Kabinett am heutigen Dienstag beraten wird. Zudem möchte der Freistaat die Krankenhäuser stärker in die Impfkampagne einbinden. Der Großteil der künftigen Impfungen soll aber über die Hausärzte erfolgen.

Mehr Impfteams bei Bedarf

Das Sozialministerium begründet die Verlängerung der mobilen Impfteams bis 31. Dezember in seinem Konzept mit praktischen Erwägungen: „Der Freistaat Sachsen kann sich, insbesondere auch angesichts der im bundesweiten Vergleich besonders niedrigen Impfquote, aktuell nicht aus der Fläche zurückziehen.“ Das zusätzliche Angebot werde dort gebraucht, „wo es eine ärztliche Unterversorgung gibt oder Hausärzte sich nicht am Impfen beteiligen.“ Niedergelassene Ärzte könnten „nicht zur Verabreichung von Corona-Schutzimpfungen verpflichtet werden“.

Die mobilen Impfteams sollen zudem die Schüler-Impfungen an den Schulen unterstützen. Bei Bedarf könnten generell auch zusätzliche Impfteams eingesetzt werden.

Neun Kliniken impfen schon

Die Krankenhäuser werden nach dem Willen des Sozialministeriums ebenfalls zum „Impfakteur“. Von 78 Krankenhäusern haben demnach bisher 33 erklärt, Corona-Schutzimpfungen vornehmen zu wollen. 9 Kliniken impfen nach eigenen Aussagen schon in ihren Ambulanzen oder Medizinischen Versorgungszentren gegen das Virus. 10 Häuser gaben laut Impfkonzept an, dass sie stationär aufgenommene Patientinnen und Patienten impfen wollten: „Krankenhäuser könnten damit einen Teil des Angebots für Impfungen außerhalb von Arztpraxen abdecken.“

Inventar der Impfzentren soll eingelagert werden

Die 13 Impfzentren werden wie geplant zum 30. September geschlossen: „Das Risiko, dass Impfzentren wegen einer sich extrem verschärfenden Pandemielage innerhalb weniger Tage wieder hochgefahren und betrieben werden müssen, wird als sehr gering eingeschätzt“, heißt es im Impfkonzept. Die Absprachen mit dem Deutschen Roten Kreuz, das die Impfzentren betreibt, sehen allerdings vor, dass Inventar und Material in den kommenden acht Monaten eingelagert wird. So könnte man „im Notfall für einen gewissen Zeitraum“ hierauf noch zurückgreifen.

Koordinatoren für Booster-Impfungen

Für die sogenannten Booster-Impfungen, die im Herbst vor allem auch an Bewohnerinnen und Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen verabreicht werden sollen, will Sachsen auf Hausärzte zurückgreifen. Es zeichne sich ab, „dass ein großer Teil der Einrichtungen die Impfungen mit den Ärzten vor Ort absichern kann“, stellt das Konzept klar. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen soll mit der Koordinierung der Impfungen beauftragt und dafür bezahlt werden. Spezielle „Impfkoordinatoren“ sollen die Vermittlung von Ärzten zu den Heimen übernehmen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Sozialministerium geht davon aus, dass bis Jahresende durch das neue Impfkonzept Kosten von zirka 34,5 Millionen Euro entstehen. Allein für den verlängerten Einsatz der mobilen Teams sind rund 27 Millionen Euro angesetzt. Die Kosten seien aber alle durch das bisher genehmigte Budget gedeckt.

Von Kai Kollenberg