Nach Fällen in Region Leipzig: Wann gilt jemand aus polizeilicher Sicht als vermisst?

Von dem vermissten 68-Jährigen in Großbardau fehlt weiter jede Spur. „Wir konnten ihn bislang weder finden, noch ist er wieder aufgetaucht“, sagt Therese Leverenz von der Polizei. Aktuell seien keine weiteren Suchaktionen im Gelände geplant, heißt es. Nachdem die Personenbeschreibung bereits heraus gegeben wurde, sei nun die Öffentlichkeitsfahndung in Vorbereitung: „Dazu brauchen wir das Einverständnis der Familie. Erst dann können wir auch mit einem Foto des Vermissten arbeiten“, informiert die Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Wie berichtet, verließ der Rentner vor einer Woche die Wohnung mit dem Rad, kehrte jedoch nicht zurück. Die Angehörigen verständigten noch am gleichen Tag die Polizei, die bereits am Abend umfangreiche Suchaktionen einleitete. Man habe jeden Stein umgedreht, Hubschrauber und Hundestaffeln eingesetzt, sagt Mariele Koeckeritz von der Polizei. Nachdem in diesen Tagen auch in Naunhof ein älterer Herr verschwunden war, am nächsten Tag jedoch in einem Waldstück wohlbehalten entdeckt wurde, ist in der Region das Thema rund um Vermisste in aller Munde.

Für die Vermisstensuche gelten Kriterien

Doch wann gilt ein Mensch aus polizeilicher Sicht als vermisst? Barbara Hübner vom Bundeskriminalamt ( BKA) in Wiesbaden stellt klar: „Eine Vermissten-Fahndung leitet die Polizei nur ein, wenn eine Person ihren gewohnten Lebenskreis verlassen hat, ihr derzeitiger Aufenthalt unbekannt ist sowie eine Gefahr für Leib und Leben angenommen wird.“ Stand Frühjahr 2020 gab es in Deutschland rund 11500 Vermisste. Dabei handele es sich um Fälle, die innerhalb weniger Tage aufgeklärt würden, aber auch um Personen, die bis zu 30 Jahre verschwunden blieben.

Täglich werden 200 bis 300 Fahndungen neu erfasst und auch gelöscht. Erfahrungsgemäß, so Hübner, kann die Hälfte der Vermissten-Fälle innerhalb der ersten Woche aufgeklärt werden. Binnen eines Monats liege die Quote bei über 80 Prozent. Der Anteil der Menschen, die länger als ein Jahr vermisst werden, bewege sich bei drei Prozent. Mehr als zwei Drittel aller Vermissten seien Männer. Das BKA befasst sich seit seiner Gründung 1951 als kriminalpolizeiliche Zentralstelle mit der Bearbeitung von Vermisstenfällen.

Bundesverband hilft bei Beratung und Information

David Glaß von der Rettungshundestaffel des Landkreises Leipzig: „Innerhalb der letzten acht Tage suchten unsere Kollegen sachsenweit nach sieben Vermissten.“ So auch in Naunhof und eben Großbardau. Generell ist die Polizei erster Ansprechpartner für Angehörige. Nicht selten wenden die sich auch an den Bundesverband ANUAS mit Sitz in Berlin. Die Hilfsorganisation gibt es seit zwölf Jahren und hat bundesweit 18000 Mitglieder, zumeist selbst Betroffene. „Auf Wunsch der Familien bieten wir Beratung, Aufklärung und Information“, sagt die Bundesvorsitzende Marion Waade, gleichzeitig Traumatherapeutin und Mediatorin.

Die Menschen, die sich an sie wenden, pro Monat sind es bis zu 250, seien vielfach in einer emotionalen Ausnahmesituation. „Weil wir alle selbst am eigenen Leibe erfahren mussten, was es bedeutet, einen Angehörigen zu vermissen, können wir uns gut in die Hilfesuchenden hinein versetzen“, erklärt Waade. So es erforderlich sei, vermittele sie auch Gespräche, jedoch keine Rechtsberatung und Therapien. In der Regel helfe der Verband dabei, die Angehörigen zu stabilisieren, zu beruhigen, auch zu entlasten: „Eine Woche quälende Ungewissheit ist eine unwahrscheinlich lange Zeit.“

