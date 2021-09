Leipzig

Die sächsische Initiative „Zeit zum Umdenken“ schlägt dringend vor, eine Versicherungspflicht für Elementarschäden in den Koalitionsvertrag der kommenden Bundesregierung aufzunehmen. Angesichts des immer häufigeren Starkregens, Lawinen durch Schneemassen oder Erdrutsche werde der gern verwendete Begriff der „Jahrhundertkatastrophe“ von der Realität ad absurdum geführt, betont Andreas Eichhorst, Vorstand der Verbraucherzentrale Sachsen.

Die Argumente, die Versicherungspflicht sei weder verfassungsgemäß noch notwendig, gewollt und bezahlbar, würden aufgrund des fortschreitenden Klimawandels und wiederkehrender Naturkatastrophen immer leiser, so Eichhorst. Rückendeckung bekommt er von weiteren Partnern der Initiative, darunter Reimund Schwarze vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Er prognostiziert: „Deutschlandweit wird Starkregen in Zukunft zunehmen, er kann jeden treffen.“

Forderung seit 20 Jahren

Die Forderung nach einer Versicherungspflicht gegen Naturgefahren hat die Verbraucherzentrale Sachsen bereits vor knapp 20 Jahren aufgestellt – nach der ersten so genannten Jahrhundertflut 2002. Sie gab Ende August eine repräsentative Umfrage in Auftrag, die ein klares Meinungsbild ergibt: 59 Prozent der 1003 Befragten sprechen sich für eine Versicherungspflicht aus, 37 Prozent sind dagegen. Eine nach Risiko gestaffelte Prämie zwischen 5 und 50 Euro pro Monat halten fast 73 Prozent für angemessen.

Eindringlich beschrieb Martin Wolter vom Technischen Hilfswerk, was in bislang rund 1,8 Millionen ehrenamtlichen Einsatzstunden in den von der letzten Katastrophe betroffenen Regionen bewerkstelligt wurde: Notstrom, Trinkwasser-Aufbereitung, Brücken-Reparatur und vieles mehr. Die Geschädigten dürften von den Versicherungen nicht im Stich gelassen werden.

Auch Oliver Schenk, Staatsminister und Chef der Sächsischen Staatskanzlei, sprach sich per Video-Botschaft für die Versicherungspflicht aus. „Es ist der richtige Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen. Die Bereitschaft der Politik ist da, und es geht auch darum, juristische Voraussetzungen zu schaffen.“

