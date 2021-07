Leipzig

Jürgen Thiel ist ein Leipziger Musiker. Er spielt Gitarre, schreibt Songs, singt manchmal Blues. Berühmt ist der Mann, der blind ist, nicht. Aber er hat viele Freunde, die mit ihm zusammen Musik machen. Im Sommer treffen sie sich im Park, oftmals auf der Sachsenbrücke und jammen. Jammen – so nennt man das gemeinsame Improvisieren ohne vorherigen Plan. Leute kommen vorbei, bleiben stehen, manche machen mit, andere genießen die Musik in der Sonne. So etwas passiert praktisch jeden Tag auf der beliebten Brücke. Nicht nur mit Thiel und Freunden.

Dennoch hat der 45-Jährigen auch etwas, was alle anderen bisher nicht haben: Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) ist auf ihn aufmerksam geworden. Sie hat Thiel verklagt, fordert Abschlagszahlungen in vierstelliger Höhe. Am Donnerstag wurde der Fall mit vielleicht weitreichenden Folgen auch für andere Musikerinnen und Musiker auf der Brücke erstmals am Amtsgericht in Leipzig verhandelt.

GEMA: Postings im Netz machen die Session zur Veranstaltung

Aus Sicht der GEMA waren Thiels Jamsessions im Park öffentliche Veranstaltungen. Konkret geht es in der Klage um einen Zeitraum im Sommer 2018, in denen der Songwriter regelmäßig Postings in sozialen Netzwerken verfasst und Menschen zur Musik auf die Brücke eingeladen habe, so der Anwalt der Verwertungsgesellschaft. Er präsentierte die ausgedruckten Facebook-Beiträge und hält es für ausgeschlossen, dass die beteiligten Künstlerinnen und Künstler wirklich alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Brücke persönlich kannten. „Insofern kann von einer privaten Feier keine Rede sein“, argumentierte der Klagevertreter.

Tatsächlich besteht bei öffentlichen Veranstaltungen laut Urheberrechtsgesetzgebung eine Nachweispflicht für gespielte Musik. Organisatoren müssen dazu Listen einreichen, welche Stücke zu Gehör kamen – damit diese auf geistiges Eigentum von GEMA-Mitgliedern überprüft werden können. Alternativ sind auch pauschale Abschlagszahlungen möglich. Gerade in Zeiten von kaum noch existierenden Tonträger-Verkäufen und nur marginalen Streaming-Erlösen sind solche Einnahmen bei Künstlern gern gesehen.

Thiel vernahm die Ausführungen im Gerichtssaal, rutschte dabei unruhig auf seinem Stuhl hin und her. „Als Künstler begrüße ich die Arbeit der GEMA natürlich. Aber wir haben doch nicht für das Publikum gespielt, sondern einfach drauflos gejammt. Einfach Akkorde gespielt, keine Cover-Songs. Mal kam einer mit einem Bongo dazu, dann hat ein anderer dazu gerappt“, erläuterte er dem Richter. Wenn es ihm und seinen Freunden auf der Brücke zu voll wurde, seien sie auf die nächste Wiese weitergezogen. „Es wurde auch kein Eintritt genommen, nicht einmal ein Hut ging rum“, beteuerte der 45-Jährige.

Verteidiger: Wie sollen die Akkorde nachgewiesen werden?

Thiels Rechtsbeistand Jürgen Kasek weiß um die Nachweispflicht bei Musikveranstaltungen und stellt diese auch nicht in Abrede. „Allerdings muss man schon fragen, wie der Nachweis bei offenen Jamsessions zu erbringen wäre. Dort werden einfach Akkorde gespielt. Müssen dann Notenblätter eingereicht werden?“, fragte er. Zudem will der Verteidiger wissen, ob die GEMA überhaupt über die spezielle Situation auf der Sachsen-Brücke und im Clara-Zetkin-Park informiert sei – dass dort viele Menschen zusammenkommen und einfach gemeinsam Musik machen? Der Klagevertreter erwiderte, er habe zuletzt zumindest viel über die Ausschreitungen in den Medien gelesen.

Einig wurden sich beide Seiten nicht. Nach Austausch der Argumente bot das Gericht dem Musiker einen Vergleich an. Thiel soll 500 Euro zuzüglich der GEMA-Anwaltskosten zahlen und die Klage würde fallen gelassen, hieß es. Der 45-Jährige musste nicht lange über dieses Angebot nachdenken: „Ich lebe von monatlich 350 Euro Blindengeld. Es tut mir leid, ich kann mir das nicht leisten“, beteuerte er. Somit wird das Gericht ein Urteil sprechen müssen. Die Verkündung der Entscheidung wurde für Anfang August angesetzt.

Verteidiger Kasek rechnet weiterhin mit einem guten Ausgang für seinen Klienten – auch wenn die Rechtslage für Veranstaltungen eindeutig sei. „Das gemeinsame Jammen im Park ist aber doch keine solche öffentliche Veranstaltung. Wenn die Klage trotzdem durchkommt, werden sich wohl künftig auch alle anderen Musikerinnen und Musiker zweimal überlegen, ob sie überhaupt noch auf der Brücke oder im Park spielen“, mutmaßte der Jurist.

