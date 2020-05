Der Juwelendiebstahl aus dem Dresdner Grünen Gewölbe hat weltweit Schlagzeilen geschrieben – und die Staatlichen Kunstsammlungen ins Mark getroffen. Nach einem halben Jahr können jetzt wieder Besucher in die barocke Schatzkammer – wie in weitere Residenzschlossmuseen. Ein Besuch am „Tatort“, wo besonders mit dem Diebes-Coup umgegangen wird.