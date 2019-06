Hainer See und Störmthaler See direkt vor der Haustür – es rieche inzwischen nach Urlaub, schwärmt Jens Seiferth (49). Der Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs fühlt sich wohl in Espenhain. Er hat Familie und ein eigenes Haus, will nie mehr fort von hier. Das war nicht immer so. Der gelernte Schweißer, der noch in der Schwelerei gearbeitet hatte, ging nach der Wende kurzzeitig in den Westen. Der Arbeit wegen, wie er betont: „Die dicke Luft hast du als Espenhainer damals kaum wahrgenommen.“ Es gab Ausnahmen: Etwa, wenn der Besuch feststellte, wie schlimm es stinke. Oder wenn man selber aus dem Urlaub heimkehrte und die Nase rümpfte. „Und wenn die Arbeitssachen müffelten, bloß weil du mit dem Rad durchs Werk gefahren warst.“