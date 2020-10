Nach Konjunkturabsturz: Firmen in Leipzig lösen sich aus Corona-Schockstarre

Leipzig

Nach dem konjunkturellen Absturz im Frühjahr ist die Wirtschaft im Raum Leipzig auf Erholungskurs. Die Zuversicht ist zurückgekehrt. Zu diesem Ergebnis kommt die Konjunkturbefragung der Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Leipzig, an der sich im September 638 Unternehmen aller Branchen und Größenklassen mit insgesamt 32 000 Beschäftigten beteiligt haben. Der IHK-Geschäftsklima-Index klettert um 28 auf 107 Punkte.

Zugleich warnt IHK-Präsident Kristian Kirpal: „Die Gefahr eines zweiten wirtschaftlichen Lockdowns bleibt immanent. Dies muss unbedingt vermieden werden, denn neue Einschränkungen wären für viele Unternehmen nicht zu bewältigen.“

Unbedingt auf Stabilisierung der Wirtschaft hinwirken!

Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen sagt Kirpal: „Wir müssen mit aller Konsequenz und Verlässlichkeit auf eine Stabilisierung der Wirtschaft hinwirken. Hier erwarten wir insbesondere, dass der sächsische Doppelhaushalt 2021/22 schnell auf den Weg gebracht wird und neue Impulse bringt.“

Zudem müsse der anstehende Strukturwandel in den Kohleregionen, für den viel Geld bereitstehe, jetzt entschlossen angegangen werden. Kirpal fordert Projekte, „die nicht allein auf Infrastruktur, sondern insbesondere auf den Erhalt industrieller Arbeitsplätze in der Region abzielen“.

Bei allem, was jetzt anstehe, dürfe es keine neuen Belastungen und Benachteiligungen für Unternehmen geben. „In genau die falsche Richtung weist hier der von der sächsischen Staatsregierung vorgelegte Gesetzentwurf zur Reform der Grundsteuer, der die Wirtschaft einseitig und stärker belastet und die Wettbewerbssituation der sächsischen Unternehmen verschlechtert.“ Das könne man nicht hinnehmen.

Gast- und Tourismusgewerbe besonders skeptisch

Die Geschäftslage hat sich laut Umfrage seit Mai 2020 mit dem Hochfahren der wirtschaftlichen Aktivitäten wieder aufgehellt. Die Lage aus positiven und negativen Einschätzungen steige von minus fünf auf plus 17 Punkte. Vor der Corona-Krise lag das Niveau jedoch gut dreimal höher.

Die Aussichten in den einzelnen Wirtschaftsbereichen fallen sehr differenziert aus. Vor allem das Gast- und Tourismusgewerbe bleibt ausgesprochen skeptisch. Nur sieben Prozent der Firmen geben eine gute, aber fast zwei Drittel eine schlechte Lagebeurteilung ab. Die Prognosen lassen so schnell keine Entspannung erwarten, zumal auch das sonst umsatzstarke Advents- und Weihnachtsgeschäft durch das aktuelle Infektionsgeschehen gefährdet ist. Viele Betriebe werden auch in den kommenden Monaten um ihre Existenz kämpfen.

Baubranche ist gut durch die Krise gekommen

Das Baugewerbe ist dank hoher Auftragsbestände und einer ununterbrochenen Bautätigkeit vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen. Zwei Drittel der Bauunternehmen melden eine gute und nur fünf Prozent eine schlechte Lage. Mit Skepsis blickt man aber auf den starken Rückgang der gewerblichen Investitionstätigkeit. Das könne sich mittelfristig negativ auf die Bautätigkeit auswirken.

Der weltweite Wirtschaftseinbruch durch die Corona-Krise hat den Industriesektor in besonderem Maße getroffen. Fehlende Zulieferprodukte führten vielerorts zu Produktionsausfällen. Die Situation der Unternehmen verschlechterte sich dramatisch. Seit Ende der wirtschaftlichen Einschränkungen beginnt sich die Lage wieder schrittweise zu verbessern, wobei die Erholung vergleichsweise schwach ausfällt.

Absehbar sei schon jetzt ein deutlicher Einbruch der Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr. Viele Unternehmen müssen einen deutlichen Umsatzrückgang gegenüber 2019 verkraften. „Über die Hälfte der Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr 2020 mit sinkenden Umsatzzahlen. Im Gast- und Tourismusgewerbe sind es erwartungsgemäß sogar über 90 Prozent.“

Jede vierte Firma hat Mitarbeiter entlassen

Die Investitionsaktivitäten der Unternehmen sind demnach im Frühjahr stark zurückgegangen und legen jetzt wieder zu.

Die Corona-Krise habe nicht nur zu einer massiven Ausweitung der Kurzarbeit geführt, sondern auch zu einem kräftigen Arbeitsplatzabbau. „Etwa jedes vierte Unternehmen hat seine Mitarbeiterzahl gegenüber Jahresbeginn reduziert“, heißt es weiter.

Anders als im Frühjahr sei aber aktuell nicht mehr von einem weiteren drastischen Anstieg der Arbeitslosenzahlen auszugehen.

Durch den Schock am Arbeitsmarkt in den vergangenen Monaten entspannte sich auch der Engpass bei der Besetzung offener Stellen. Nur noch ein Drittel der Unternehmen meldet hierbei weiterhin Probleme. Vor einem Jahr lag der Anteil bei 45 Prozent. Dies dürfte jedoch nur von kurzer Dauer sein. „Mit einer stabilen konjunkturellen Erholung wird auch die Fachkräfte-Problematik wieder stärker durchschlagen.“

Von Andreas Dunte