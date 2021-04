Nach LVZ-Bericht: Sächsische Impfhotline will Angestellte besser schützen

Leipzig

Die Mail, die am vergangenen Freitag an alle Angestellten verschickt wird, kommt von oberster Stelle. Man müsse „selbstkritisch feststellen“, schreibt der Vorstandsvorsitzende des Callcenter-Unternehmens Capita, dass man den Betrieb der sächsischen Impfhotline „nicht ausreichend im Sinne unserer Mitarbeitenden begleitet“ habe. Weiterhin habe man „offensichtlich nicht genug auf die zunehmende, außergewöhnlich hohe Belastung der Belegschaft reagiert.“

Vorstands-Rundmail folgt auf LVZ-Bericht

Die Mitteilung folgt auf einen Bericht, der vergangene Woche in der LVZ erschienen war („Mir hat jemand den Tod gewünscht“: Was Mitarbeitende der sächsischen Impfhotline erleben). In dem Artikel war aus internen Chats zitiert worden, in denen die Angestellten die hohe emotionale Belastung der Arbeit für die Impfhotline beschrieben. Oftmals hätten sie Telefonate mit verzweifelten oder frustrierten Personen zu bewältigen, Drohungen, Wutausbrüche oder Belästigungen erlebten sie nahezu täglich.

Im „Pausenraum“ beklagten sich die Mitarbeitenden

Der LVZ lagen außerdem Protokolle aus einem virtuellen „Pausenraum“ der Angestellten vor, der für Capita-Führungskräfte nicht einsehbar ist. Darin äußerten viele den Wunsch nach mehr Unterstützung durch ihren Arbeitgeber, beispielsweise in Form von psychologischer Betreuung. Dem Wunsch will Capita nun zufolge der Rundmail vom Freitag entgegenkommen. Man verpflichte sich, heißt es, das Projekt Impfhotline „unter den Gesichtspunkten des Wohls unserer Mitarbeitenden sorgfältig überprüfen“.

Führungskräfte sollen Schulungen erhalten

Außerdem, so erklärt der Capita-Vorstand, soll den Angestellten ab sofort täglich die Möglichkeit eingeräumt werden, mit beispielsweise ihren Teamleitern über Überlastungen zu sprechen. Man habe „alle Führungskräfte sensibilisiert und ergänzende Schulungen mit den Schwerpunkten Deeskalation und Beschwerdemanagement angesetzt.“

Capita das weltweit Callcenter betreibt und beispielsweise Hersteller von Küchengeräten zu seinen Kunden zählt, hat in Leipzig seinen Sitz in der Nonnenstraße. Derzeitig arbeiten Angestellte der Hotline mit Headset aus dem Home Office. Mitte Januar hatte Capita die sächsische Impfhotline im Auftrag der Telekom Betrieb genommen. Diese war vom Deutschen Roten Kreuz und dem sächsischen Sozialministerium damit beauftragt worden. Parallel zum Online-Serviceportal sollten so per Telefon Termine für Schutzimpfungen gegen das Coronavirus vergeben werden.

Trotz verfügbarem Impfstoff: Hotline hat oft keine Termine

Doch die Hotline zieht seit ihrem Start Frustration und Beschwerden von Anrufenden nach sich. Beispielsweise, weil sich über die Nummer trotz mehrfacher Anrufversuche oftmals keine Impftermine buchen ließen, obwohl Impfstoff verfügbar war. Der Grund ist, dass die Terminvereinbarungen per Hotline erst mit einem Brief bestätigt werden müssen, was oftmals eine Woche Wartezeit in Anspruch nimmt. In Sachsen treffen Impfstofflieferungen aber häufig sehr kurzfristig und ohne Vorlaufzeit ein. Die Dosen werden daher meist ausschließlich per Website vergeben, wo nicht auf einen Brief gewartet werden muss. Wer kein Internet hat und auf die Impfhotline angewiesen ist, geht daher oftmals leer aus.