Nach Leipzig rollen jetzt täglich Sonderzüge mit Ukraine-Flüchtlingen

Dresden

Zunächst bis zum 27. März wird täglich ein Sonderzug mit ukrainischen Geflüchteten nach Leipzig fahren. Man habe eine entsprechende Übereinkunft mit dem Bund erzielt, kündigte die Präsidentin der Landesdirektion, Regina Kraushaar, am Donnerstagmorgen in Dresden an. Die Geflüchteten kämen aus Polen zunächst nach Görlitz und würden dann mit dem Sonderzug weiterreisen. Erste Sonderzüge waren am Dienstag und Mittwoch eingesetzt worden.

Wie bisher soll der Zug bis zur Leipziger Messe fahren, wo die Landesdirektion eine Erstaufnahme für die Geflüchteten eingerichtet hat. Allerdings wird der Zug auch an den Hauptbahnhöfen in Dresden und Leipzig halten. Man habe festgestellt, dass ein Großteil der Ukrainer individuell weiterreisen oder in den beiden Städten ankommen wolle, sagte Kraushaar. Nur ein Teil wolle auf der Neuen Messe Unterschlupf finden. „Wir können die Leute nicht zwingen, bei uns zu bleiben.“

Der Freistaat Sachsen will zudem das Gespräch mit dem Bund suchen, um den Transport der Flüchtlinge aus Polen besser zu koordinieren. Es habe sich herausgestellt, dass die Geflüchteten mit einem polnischen Sonderzug nachts um 2 Uhr an der deutschen Grenze bei Görlitz ankämen. Dort müssten sie bis zum Morgen warten, bis der Transport nach Görlitz erfolge. Innenminister Roland Wöller (CDU) werde über den Bund versuchen, die nächtliche Ankunft der Geflüchteten an der Grenze zu vermeiden, sagte Kraushaar.

Von Kai Kollenberg