Nach Leipzig verbietet auch Halle eine „Querdenken“-Versammlung

Leipzig/Halle

Gegen die Proteste der „Querdenken“-Bewegung auf dem Augustusplatz gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen ist erst von der Stadt Leipzig ein Verbot ausgesprochen worden – das schließlich vom Verwaltungsgericht Leipzig und letztlich auch vom Oberverwaltungsgericht Bautzen bestätigt wurde. Auch aus den Alternativplänen der Initiative, die Proteste am Samstagnachmittag in Halle stattfinden zu lassen, wurde nichts. Die Stadt Halle (Saale) hat auf die Anmeldung der Versammlung um 16.30 Uhr auf dem halleschen Marktplatz ebenfalls mit einem Verbot reagiert.

Behörde spricht Verbot eine Stunde vor geplantem Beginn aus

Nachdem die Absage für Leipzig durch die Bautzener Behörde endgültig wurde, schwenkten die Initiatoren der Corona-Proteste um. In den sozialen Netzwerken verbreitete sich schnell die Meldung, dass die Versammlung in Halle stattfinden soll. Von der dortigen Versammlungsbehörde hieß es eine Stunde vor dem geplanten Start: Nein! Und die „Querdenken“-Anhänger erfuhren ihre vierte Absage an diesem Wochenende.

Das Verbot stützte die Stadt Halle auf das Versammlungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt und das umfasst auch alle etwaige Ersatzversammlungen. Die Behörde hat die sofortige Vollziehung des Verbotes angeordnet, teilte ein Sprecher mit.

Auch auf dem Marktplatz in Halle durfte am Sonnabend nicht demonstriert werden. Quelle: Martin Pelzl

Stadt Halle (Saale) sah Sicherheit gefährdet

Das Verbot habe erfolgen müssen, weil Erkenntnisse vorliegen, dass die öffentliche Sicherheit in der Stadt Halle (Saale) erheblich gefährdet sein könnte. Die Behörden in Halle verwiesen auch auf die Entscheidung der Stadt Leipzig und die folgende letztinstanzliche Bestätigung durch das Oberverwaltungsgericht in Bautzen.

Die Polizeiinspektion Halle erklärte, dass es „mehrere Aufrufe“, gegeben habe, die in Leipzig verbotene Versammlung, „um 16.30 Uhr in Halle (Saale) durchzuführen.“ Das soll unterbunden werden: „Die Polizei beabsichtigt dieses Verbot durchzusetzen“, so ein Sprecher.

In Leipzig verliefen am Nachmittag angemeldete und genehmigte Protest-Kundgebungen friedlich ab.

Gegenveranstaltungen in Leipzig haben im kleinen Rahmen stattgefunden. Quelle: Dirk Knofe

Von thl