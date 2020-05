Verwirrung vor Neustart für Schulen und Kitas – Kritik von Leipziger Eltern

Leipzig

Vor dem Neustart für Kitas und Grundschulen in Sachsen ist die Aufregung groß. Zwei Tage vor der geplanten Wiedereröffnung teilte das Kultusministerium mit, die Schulbesuchspflicht für die Klassen eins bis vier gelte vorübergehend eingeschränkt. Eltern sollen demnach selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder ob diese zuhause lernen.

Hintergrund ist ein Entscheid des Leipziger Verwaltungsgerichts. Mit einem Eilverfahren hatten sich die Eltern eines Siebenjährigen gegen die Schulöffnung ohne Einhaltung des Mindestabstands gewandt. Das Ministerium kündigte an, den Beschluss des Gerichts vor dem Oberverwaltungsgericht in Bautzen anfechten zu wollen.

Leipziger Elternrat: Information kam zu spät

Die neue Entscheidungsfreiheit begrüßt Nancy Hochstein vom Stadtelternrat Leipzig einerseits. Schließlich gebe es in jeder Familie andere Umstände und Angehörige, die zu berücksichtigen seien. Andererseits sei die Information über die neuerliche Änderung viel zu spät gekommen - und manchen Eltern noch gar nicht bekannt. „Die Infokette funktioniert überhaupt nicht“, so Hochstein.

Der Landeselternrat habe zudem schon vor mehreren Tagen längere Fristen für die Wiederinbetriebnahme der Schulen gefordert. Besser wäre es gewesen, erst die Notbetreuung auf alle Eltern auszuweiten, die ihre Kinder in die Schule bringen müssten, und die Stufenbetreuung nach und nach auszuweiten.

Eine Leipziger Mutter startete zudem eine Online-Petition, in der sie unter anderem eine Halbierung der Klassen und Kitagruppen und wochenweise abwechselnden Unterricht fordert.

Kritik an Umsetzung der Schulöffnung

Kritik am Vorgehen kommt auch von Sachsens Linken. Eine Gerichtsentscheidung wie die aus Leipzig sei absehbar gewesen und könne „zur Entspannung der Situation beitragen“, sagte Luise Neuhaus-Wartenberg, Sprecherin für Bildungspolitik der Linksfraktion, laut einer Mitteilung. „Allerdings gilt das nur für Eltern, die weiterhin die Möglichkeit haben, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten.“

Alle anderen stünden vor einer schweren Entscheidung. Statt des eingeschränkten Regelbetriebs wäre eine schrittweise Öffnung besser und würde die Verantwortlichen in den Schulen sowie die Lehrkräfte entlasten, so Neuhaus-Wartenberg.

Um die Mitarbeiter sorgen sich auch die Jusos Sachsen. „Kultusminister Piwarz lässt die Schul- und Kitaleitungen im Regen stehen, indem sie die Regeln komplett eigenverantwortlich umsetzen müssen“, teilte Vorsitzende Sophie Koch mit. Die Perspektive der Praxis dürfe der Kultusminister nicht außer Acht lassen.

Piwarz bedauert Leipziger Urteil

Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) bedauerte, dass die Richter die Unterschiede in der Entwicklung und Einsichtsfähigkeit zwischen Kindern und Jugendlichen nicht hinreichend gewürdigt hätten. „Dennoch respektieren wir den Beschluss und werden die Schulbesuchspflicht für Schüler im Primarbereich vorerst aussetzen“, erklärte er.

Schon vor dem Entscheid des Verwaltungsgerichts hatten zwei Leipziger Grundschulen in offenen Briefen an Piwarz die angedachte Lockerung kritisiert. Der Umgang sei „überstürzt und verantwortungslos“, hieß es unter anderem.

Gewerkschaft: Öffnung kommt zu schnell

Währenddessen forderte die Gewerkschaft Verdi klare Regelungen für den Schutz der Beschäftigten, Kinder und Eltern. In den Kitas gebe es oft zu wenige Betreuer. „Eine bereits vor der Pandemie angespannte personelle Situation in vielen Einrichtungen wird mit dem notwendigen Schutz der älteren Kolleginnen durch deren Einstufung in eine Risikogruppe noch verschärft“, sagte Detlef Heuke, Fachbereichsleiter für den Sozial- und Erziehungsdienst, laut Mitteilung. Die vollständige Öffnung der Einrichtungen in Sachsen komme zu schnell.

Der ab Montag angedachte eingeschränkte Regelbetrieb gilt als Strategiewechsel: Für Kindergärten und Grundschulen gibt es keine geteilten Gruppen mehr, keine unterschiedlichen Räume. Stattdessen kommen die Kinder meist wie vor dem Lockdown und ohne Masken zusammen.

