Erfurt

Nach dem Wahlsieg des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich bei der Ministerpräsidentenwahl haben die Linke-Fraktion im Landtag und die Grüne Jugend Thüringen Demonstrationen in Erfurt angekündigt. „Spontan Demo "GEGEN DEN FASCHISMUS", 15:20 Uhr vor dem #Thueringer #Landtag. Kommt vorbei! #nichtmeinmp“, schrieb die Linke-Fraktion am Mittwoch auf Twitter. Die Grüne Jugend plante einem Tweet nach sowohl vor dem Landtag in Erfurt (17.15 Uhr) als auch auf dem Holzmarkt in Jena (18 Uhr) Proteste.

Zuvor hatte die Nachwuchsorganisation die Entscheidung im Landtag am Mittwoch auf Twitter unter anderem mit „Das ist der #Dammbruch. @KemmerichThL wurde mit Stimmen der #noafd zum MP gewählt. Die @fdp muss ein Parteiausschlussverfahren einleiten, wenn Kemmerich nicht zurücktritt. #MPWahl“ kommentiert.

Auch Demo in Leipzig

Auch in Leipzig soll am Abend gegen die Wahl des neuen Ministerpräsidenten mit Hilfe der AfD demonstriert werden. Um 18 Uhr ist eine Kundgebung vor dem Neuen Rathaus geplant, zu der unter anderem der Leipziger Grünen-Politiker Jürgen Kasek bei Twitter aufruft. Motto: „Haltung zeigen, Keine Zusammenarbeit mit der AfD.“

Kemmerich war in Thüringen überraschend zum neuen Regierungschef gewählt worden. Er hatte sich bei der Abstimmung im Landtag in Erfurt im entscheidenden dritten Wahlgang - mit Stimmen aus der CDU und offensichtlich auch der AfD - gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durchgesetzt.

Von LVZ