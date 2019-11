Nach Missbrauchsvorwurf: Sachsen verbietet Kita-Projekt „Original Play“

Dresden

Nach schweren Missbrauchsvorwürfen gegen ein externes Kita-Projekt hat Sachsen den Kindertagesstätten im Freistaat die Nutzung kategorisch untersagt. „Sollte uns bekannt werden, dass eine Kita das Angebot von ‚Original Play‘ benutzt, werden wir das prüfen und tätig werden. In groben Fällen kann das auch bis zum Entzug der Betriebserlaubnis führen“, sagte Susann Meerheim, Sprecherin des Sächsischen Kultusministeriums, am Freitag gegenüber der Leipziger Volkszeitung.

Auslöser der Debatte um das Konzept „Original Play“, bei dem Kindern auch mit fremden Erwachsenen Körperkontakt haben sollen, war ein Beitrag des ARD-Magazins „Kontraste“. Dort wurde über mehrere Missbrauchsfälle in Berlin und Hamburg im Rahmen des Projekts berichtet. Zudem hieß es, auch in Dresden gebe es eine Kindertagesstätte, in der das aus den USA stammende Konzept angewendet wird.

Ministerium: Keine Fälle aus Sachsen bekannt

Im sächsischen Kultusministeriums werden diese Angaben allerdings vehement bestritten. „Uns ist bisher keine Kita in Sachsen bekannt, in der das Projekt zur Anwendung kam. Wir haben nach dem Fernsehbeitrag auch mehrere Nachfragen gestartet – alle ohne Bestätigung“, so Ministeriumssprecherin Meerheim. Inzwischen seien alle Jugendämter informiert worden, die Einrichtungen vor Ort für das Thema noch mehr zu sensibilisieren und vor einem Einsatz zu warnen.

Das Konzept „Original Play“ wurde vor etwa 40 Jahren vom US-Amerikaner Fred O. Donaldson erdacht und inzwischen in zahlreiche Länder exportiert. In Europa werden Donaldsons Ideen unter anderem über zweitägige Kurse verbreitet – für die sich interessierte „Spielleiter“ auch ohne pädagogische Vorbildung anmelden können. Die kostenpflichtigen Seminare werden jeweils von Donaldson selbst oder einer autorisierten Vertreterin aus Polen gegeben.

„Aggression durch Liebe ersetzen“

Wie es in der Selbstbeschreibung der im polnischen Örtchen Grądy ansässigen und für Europa zuständigen Original Play Foundation heißt, sollen in der Methode auf spielerischen Weg Beziehungen verbessert werden, „indem Aggression und Gewalt zwischen Menschen durch Freundlichkeit und Liebe ersetzt werden und jedes Kind sich sicher und geliebt fühlt“.

Auf Fotos, die zur Beschreibung der Methode benutzt werden, ist auch Körperkontakt zwischen Kindern und Erwachsenen zu sehen. Im Beitrag des ARD-Magazins Kontraste wird von sexuellen Übergriffen auf Kinder im Rahmen der Spiele in Kitas berichtet.

In einer inzwischen auf der Webseite der Original Play Foundation veröffentlichen Stellungnahme heißt es, angesichts der Vorwürfe aus Deutschland werden Methode und Regeln im Konzept überprüft. „Gemeinsam mit den zuständigen Behörden und mit Kinder- und Gewaltschutzeinrichtungen arbeiten wir an der vollständigen Aufklärung von Vorwürfe, aber auch an jenen Schritten und Rahmenbedingungen, die es braucht, um unsere und ähnliche Angebote sicherer zu machen.“

Zudem teilten die Macher mit, dass keine der in den zweitägigen Workshops ausgebildeten Personen bereits ein „zertifizierter Lehrling“ sei. „Alle gelisteten Lehrlinge sind seit Jahren aktiv und haben großteils pädagogische, soziale oder Gesundheitsberufe.“

Verbote auch in Berlin und Brandenburg

Neben Sachsen haben auch andere Bundesländer inzwischen auf die Vorwürfe reagiert und Verbote ausgesprochen. „Meine Verwaltung hat ein definites Verbot ausgesprochen“, erklärte Berlins Familien-Senatorin Sandra Scheeres ( SPD). In ihrem Schreiben an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder heißt es, die Anwendung der Methode sei im Rahmen des präventiven Kinderschutzes zu unterlassen. „Nach derzeitigem Stand ist nicht auszuschließen, dass es bei der Anwendung zu Grenzüberschreitungen bzw. Grenzverletzungen sowie zu Gefährdungen kommt.“

Ähnlich bewertete auch das Bildungsministerium in Brandenburg: „Das Ministerium nimmt die aktuelle Debatte zum Anlass, mit einem Schreiben alle Träger zu informieren, dass die Methode in den Kindertagesstätten des Landes nicht angewendet werden darf.“

Von Matthias Puppe