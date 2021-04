Dresden

Das sächsische Innenministerium zieht personelle Konsequenzen aus dem Munitionsskandal beim Mobilen Einsatzkommando Dresden (MEK). Der Präsident des Landeskriminalamts (LKA), Petric Kleine, und der für die Spezialeinheiten zuständige Abteilungsleiter Sven Mewes müssen ihre Posten räumen.

Neue LKA-Chefin wird die frühere Leipziger Kripo-Chefin Sonja Penzel (48). Sie ist derzeit Präsidentin der Polizeidirektion Chemnitz. „Nach den jüngsten Vorgängen um den Munitionsdiebstahl durch Mitglieder des MEK Dresden bedarf es eines personellen Neustarts in der Führung des LKA sowie der Spezialeinheiten. Dieser ist notwendig, um das Vertrauen in die für die Kriminalitätsbekämpfung in ganz Sachsen zentrale Behörde und ihre Führung wiederherzustellen“, teilte Innenminister Roland Wöller (CDU) am Mittwoch mit.

Ermittlungen gegen 17 LKA-Beamte

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft gegen 17 Beamte des MEK Dresden wegen Diebstahls und Beihilfe zum Diebstahl, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bestechlichkeit ermittelt. Vier Beamte stehen unter Verdacht, 7000 Schuss Munition aus Beständen der sächsischen Polizei entwendet zu haben. Diese sollen sie als Bezahlung für ein Schießtraining auf einer privaten Schießanlage in Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow genutzt haben.

Kleine (58) war seit war Mai 2017 LKA-Chef und zuvor unter anderem Kripo-Chef in Leipzig sowie Leiter des Referats „Kriminalitätsbekämpfung“ bei der PD Leipzig. „Meine Kollegen haben dienstlich nicht genehmigt geschossen“, räumte er in der Vorwoche ein, wohlwissend dass sein Posten zur Disposition stehe. Innenminister Wöller hatte direkt nach bekanntwerden der Vorfälle personelle Konsequenzen angekündigt, diese aber noch offen gelassen. Kleine legte sein Schicksal quasi in Wöllers Hände, als er sagte: „Er ist der oberste Dienstherr“ und werde wissen, was er zu tun habe.

