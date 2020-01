Die umstrittene Ordensvergabe an den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi beim diesjährigen Semperopernball in Dresden sorgt weiter für Wirbel. Nun äußern sich auch die diesjährigen Moderatoren des Events, Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers und Sänger Roland Kaiser – und kündigen Konsequenzen an.