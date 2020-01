Nach Pool-Drama: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 41-Jährigen

Machern/Gerichshain

Nach dem Tod zweier Männer in Gerichshain wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge gegen einen 41-Jährigen ermittelt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig am Montag auf Nachfrage mit. In der Nacht zum vierten Advent waren zwei Männer im Alter von 20 und 39 Jahren bei einer privaten Feier im Macherner Ortsteil Gerichshain in einem Swimmingpool gestorben. Die Obduktion der Leichen sei inzwischen abgeschlossen, erklärte Vanessa Fink, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, weiter. „Die Ermittlungen zum Hergang des Geschehens, insbesondere auch zu der Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit möglicher anderer Personen, dauern weiterhin an“, so die Staatsanwältin. An der rechtlichen Einordnung des Geschehens als Körperverletzung mit Todesfolge könne sich außerdem im Zuge der Ermittlungen noch etwas ändern.

Staatsanwaltschaft bestätigt Einsatz von Trockeneis

Nach bisherigen Obduktionsergebnis seien die beiden Männer ertrunken. Zur sicheren Beurteilung der Todesursache seien aber noch weitere Untersuchungen und Ermittlungen notwendig, so Fink. Insbesondere der vermutete Einsatz von Trockeneis, den die Staatsanwaltschaft am Montag erstmals offiziell bestätigte, wird die Polizei noch intensiv beschäftigen. Dazu Fink: „Bei dem Vorfall spielte nach bisherigen Erkenntnissen Trockeneis eine Rolle. Die genauen Umstände – also insbesondere die Frage, wann Trockeneis auf welche Art und Weise zum Einsatz gelangte – und die Frage etwaiger Auswirkungen eines Einsatzes von Trockeneis sind ebenfalls Teil der laufenden Ermittlungen.“

Bei dem Pool-Drama konnten zwei Männer nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. „Der überdies verletzte 47-Jährige wurde inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen“, so die Staatsanwältin. Nach bisherigen Erkenntnissen seien bei ihm keine bleibenden körperlichen Schäden zu erwarten.

Linke Internetplattform berichtet über rechtsextremen Hintergrund

Ein neues Licht werfen indes Internet-Veröffentlichungen auf die private Feier. Unter der Überschrift „Tödliche Pool-Party in Gerichshain hatte Neonazi-Hintergrund“ tauchte am Wochenende ein anonymes Schreiben auf. Publiziert wurde es auf der Internetplattform Inventati. Die Verfasser zweifeln stark an, dass man es mit einer Familienfeier zu tun hatte, die auf dem Grundstück eines Bauunternehmers in der Nacht zum vierten Advent stattfand. Vielmehr glauben sich die Autoren sicher zu sein, dass es sich um eine „Zusammenkunft der extrem rechten Szene“ gehandelt habe.

Umstrittenes Musiklabel sammelt für Verstorbene

Als Beleg dafür werden unter anderem aufgetauchte Nachrufe auf Stefan A., den 39-jährigen Toten, gewertet. Dieser, so die Veröffentlichung auf Inventati, habe der organisierten Neonazi-Szene angehört. So habe das Musiklabel „PC Records“ einen Tag nach dem Todesdrama im Swimmingpool um Spenden für die Familie des Brandisers geworben und von einem tragischen Unfall berichtet, durch den „unser Freund und Kamerad Aui“ aus dem Leben getreten sei. PC Records mit Sitz in Chemnitz gilt laut aktuellem sächsischen Verfassungsschutzbericht als „einer der bundesweit bedeutendsten rechtsextremistischen Vertriebe“. Ebenfalls kondoliert wird Stefan A. auf der Seite des Vereins „Zentrum Automobil“, eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart. In eigenen Veröffentlichungen bezeichnet sich der Verein als „Alternative Arbeitnehmervertretung für Mitarbeiter der Automobilindustrie“. Zeitungsberichten zufolge handelt es sich um einen rechtsextremen Verein, der in Automobilwerken Fuß fassen und dort der IG Metall Konkurrenz machen will. Die Vereinshomepage gab zum Tod von Stefan A. eine offizielle Pressemitteilung heraus. Man trauere um einen „Kollegen, Freund und Mitstreiter“, der bei einer „privaten Weihnachtsfeier nahe Leipzig“ ums Leben gekommen sei. A. sei fester Bestandteil im Vorstand gewesen, heißt es in der Veröffentlichung weiter.

Vielen Angehörigen der sich als alternativ generierenden Gewerkschaft wird eine rechtsextreme Vergangenheit nachgesagt. So handele es sich bei einem der Mitbegründer um ein Mitglied der vor Jahren aufgelösten Neonazi-Band „Noie Werte“. Andere seien bei der inzwischen verbotenen Wiking-Jugend aktiv gewesen.

Verbindungen zur Terrorcrew Muldental

Auch die Vergangenheit von Eric S., der laut Klingelschild auf dem Gerichshainer Grundstück wohnt, wird in dem von Inventati veröffentlichten Schreiben beleuchtet. Der Betreffende wird von den anonymen Verfassern unter anderem in Zusammenhang mit der „ Terrorcrew Muldental“ gebracht, die bereits den sächsischen Verfassungsschutz beschäftigte und gegen deren Mitglieder vor Jahren wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt wurde. Außerdem findet sich das Konterfei von Eric S. in einer Bildergalerie, die kurz nach dem Nazi-Überfall auf das Fußballspiel von Roter Stern im Oktober 2009 in Brandis im Netz veröffentlicht wurde. Es war das gleiche Jahre, in dem der Gerichshainer Eric S. auch bei der Gemeinderatswahl in Machern als Kandidat der NPD antrat.

