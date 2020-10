Nach Quarantäne für Oschatzer Kita: Corona-Testergebnisse sind da

Oschatz

Das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen hat die Quarantäne für die Oschatzer Kita „Bummi“ wieder aufgehoben. Diese war am Montag vorsorglich für die gesamte Einrichtung verhängt worden, nachdem ein Krippenkind positiv auf das Corona-Virus getestet worden war. Am Dienstag hatten dann zwei Teams des Gesundheitsamtes vor Ort bei 74 Kindern und ihren Erziehern entsprechende Abstriche vorgenommen, nunmehr liegen die Laborergebnisse vor: Alle rund 100 Tests sind negativ. In der gesetzlich vorgeschriebenen vierzehntägigen Quarantäne muss nunmehr nur noch die Stammgruppe des Krippenkindes mit dessen unmittelbaren Kontaktpersonen bleiben.

Erkältete Kinder nicht automatisch mit Corona infiziert

„Die Kita kann wieder öffnen, Eltern und Erziehern ist die Sorge genommen, dass sich das Virus weiterverbreitet hat“, erklärte die amtierende Leiterin des Gesundheitsamtes, Steffi Melz, mit Blick auf weitere „kleine Schnupfennasen“. Im Herbst und Winter seien viele Kinder erkältet, aber deswegen nicht automatisch mit dem Corona-Virus infiziert. Bei dem betroffenen Krippenkind, das wegen einer Erkältung bereits mehrere Tage nicht mehr in der Kita war, sei die Infektion von den Eltern ausgegangen.

Aktuell 23 Corona-Fälle

Im Landkreis Nordsachsen sind aktuell 23 Menschen als Corona-positiv verzeichnet. Seit Bekanntwerden des ersten Falls am 12. März 2020 wurde bei insgesamt 281 Personen im Landkreis das Virus nachgewiesen. Todesfälle gab es keine.

