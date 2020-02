Nach Tagebaubesetzung bei Leipzig warnt Grünen-Politikerin vor Druck auf Journalisten

Leipzig

Die Protestaktion von Kohlegegnern Ende November im Tagebau Vereinigtes Schleenhain südlich von Leipzig hat offenbar ein juristisches Nachspiel. Rund 1200 Aktivisten hatten am 30. November den Tagebau der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft (Mibrag) bei Neukieritzsch besetzt. Gegen 49 Teilnehmer wird ermittelt.

LVZ-Reporter von Polizei vorgeladen

Von der Polizei vorgeladen wurde nun auch ein LVZ-Reporter, der am 30. November über die Demonstration „Ende Gelände“ berichtet hatte. Der Vorwurf lautet Hausfriedensbruch. 40 Besetzer hatten Auskunft über ihre Personalien verweigert – die Ermittlungen zur Identitätsfeststellung dauerten an, sagte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz. Danach werde entschieden, ob Anklage erhoben wird. Der Tagebau-Betreiber Mibrag hatte Strafantrag gegen die Demonstranten gestellt.

Mehr als tausend Menschen verließen bei den Protesten am 30. November die Tagebaugrube, ohne von der Polizei registriert worden zu sein. Die Entscheidung, von der Feststellung der Identität aller Teilnehmer abzusehen, wurde in einer Abwägung getroffen: Zu groß war der Polizei zufolge die Gefahr im Tagebau wegen der einsetzenden Dunkelheit.

Auch der LVZ-Reporter, der jetzt von der Polizei vorgeladen wurde, war damals nicht nach Personalien oder seinem Presseausweis gefragt worden. Offenbar hatten Ermittler den Namen nachträglich aus aktuellen Berichten der LVZ im Internet und in der Zeitung entnommen.

Grüne pochen auf freie Berichterstattung

Die sächsische Landtagsabgeordnete Lucie Hammecke (Grüne) kritisierte das Vorgehen der Polizei: „Da offensichtlich nicht gegen alle Anwesenden vor Ort wegen Hausfriedensbruch ermittelt wird, erscheint die Ermittlung gegen einzelne Journalisten besonders fragwürdig“, betonte sie gegenüber der LVZ. Es dürfe nicht das Signal ausgesendet werden, dass Journalistinnen und Journalisten in rechtlich unklaren Situationen auf eine unmittelbare Berichterstattung verzichten sollten. „Dies ginge zulasten des besonderen öffentlichen Interesses an unabhängigen Informationen“, so die Leipzigerin, die selbst als Beobachterin vor Ort war. Sie sei froh über das große journalistische Interesse am Anliegen der Demonstrierenden. „Die detaillierte, unabhängige Berichterstattung über das Demonstrationsgeschehen war notwendig, weil sich die Öffentlichkeit sonst allein von den Pressemitteilungen der beteiligten Gruppen, der Mibrag sowie der Polizei ein Bild hätte machen müssen“, sagte die Grünen-Politikerin. „Unabhängiger Journalismus ist einer der Grundpfeiler unserer Demokratie. Während des gesamten Demonstrationsgeschehens haben Journalistinnen und Journalisten ihre durch Artikel 5 Grundgesetz besonders geschützte Arbeit ausgeübt.“

Auch in der Lausitz hatten an dem Tag Kohle-Gegner demonstriert, um gegen die Klimapolitik der Bundesregierung und die Abbaggerung von Dörfern zu protestieren. Die Aktivisten fordern einen sofortigen Kohleausstieg. Ziel der Bundesregierung ist ein Kohleausstieg bis 2038.

Von Winfried Mahr