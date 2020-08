Nach Tod eines Sechsjährigen: Polizei Dresden nimmt 31-jährigen Fahrer fest

Dresden

Im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall am Sonnabend auf der Budapester Straße hat die Polizei inzwischen den 31 Jahre alten Unfallfahrer festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen habe sich der Verdacht erhärtet, dass der Mann an einem illegalen Autorennen teilgenommen hat. Das teilten die Beamten am Sonntagabend mit.

Der Tatverdächtige wurde am Sonntagnachmittag in seiner Wohnung in Dresden-Löbtau verhaftet. Er befindet sich aktuell im Polizeigewahrsam und wird am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden sowie der Polizeidirektion Dresden werden fortgesetzt.

Anzeige

Der Mercedes-Fahrer hatte den Sechsjährigen am Sonnabend gegen 20.50 Uhr an der Haltestelle „ Schweizer Straße“ mit seinem Wagen erfasst. Der junge erlitt schwere Verletzungen und verstarb wenig später im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt auch gegen einen 23-Jährigen, der mit seinem BMW auf der Nebenfahrbahn unterwegs war.

Von DNN