Nach Unfall in Kühren: Polizei und Politik warnen vor tödlichem Leichtsinn

Wurzen/Kühren

Eine gute Woche nach dem Unfall am Bahnhof Kühren herrscht im Ort weiter Ratlosigkeit. Immer wieder wird diese eine Frage laut: Warum überquerten zwei Personen an jenem 21. Februar die Gleise – trotz Brücke? Nach Auskunft von Yvonne Manger, Sprecherin der Bundespolizei, hatte der Fahrer eines aus Richtung Leipzig herannahenden IC die beiden gesehen und auch gebremst, doch sei der Zug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gekommen.

Wie berichtet, wurde eine Frau erfasst und tödlich verletzt. Ihr Begleiter konnte sich gerade noch retten. Stefan Reimann von der Kührener Feuerwehr erreichte die Unglücksstelle als einer der ersten: „Der Mann war kreidebleich und stand unter Schock. Er musste sich in ärztliche Kontrolle begeben.“ Polizeisprecherin Therese Leverenz geht auch weiter von einem Unfall aus. Wie schon ihre Kollegin von der Bundespolizei warnt auch sie vor gefährlichem Leichtsinn: „Bitte nur die Brücke nutzen.“

Züge sind heutzutage nahezu lautlos

Matthias Lange, Kührener und Stadtrat (Bürger für Wurzen), kann das nur unterstreichen: „Die Züge sind heutzutage nahezu lautlos. Außerdem ist die Strecke aus Richtung Leipzig wegen der Brücke kaum einsehbar.“ Er habe schon mehrfach beobachtet, wie Reisende unsachgemäß die Bahnsteigseite wechselten. Dabei sei der Zug für Kühren ein Segen. In 20 Minuten sei man in Leipzig, in etwas mehr als einer Stunde in Dresden: „Schilder, Geländer, Treppen – alles ist hervorragend ausgebaut.“

Niemand müsse sich also gefährden, so Lange. Umso mehr mache ihn das Unglück traurig. Und nicht nur ihn. Harald Eßbach hat seinen Schrebergarten in der Nähe des Bahnhofs: „Über Lautsprecher wird immer angesagt, wenn ein Zug durchfährt. Das höre ich bis zu mir vor.“ Nach LVZ-Recherchen handelt es sich bei der identifizierten Frau um eine in Leipzig gemeldete Deutsche, ihr Begleiter ist Algerier. Im Ort werde er immer mal gesehen, da er ein hiesiges Grundstück betreue, heißt es.

Spontane Begegnung kurz vorm Unglück

Der Kührener Ingo Noack nutzte das milde Wetter an dem besagten Sonntag zu einer Radtour: „Ich war über die Bahnbrücke in Richtung Trebelshain geradelt und hatte die beiden noch im Buswartehäuschen sitzen sehen.“ Wie er später rekonstruierte, muss es zehn Minuten vor dem Unglück gewesen sein. Wieso die beiden die Gleise überquerten – für die Kührener ein Rätsel. Vor allem sei die Bahnsteigkante ja fast einen Meter tief.

Die Strecke war für etwa drei Stunden gesperrt. Bei 16 Zügen summierte sich die Verspätung auf 572 Minuten. Die Feuerwehren sicherten unter Leitung von Peter Thomas die Unfallstelle und trugen das Gepäck der Reisenden, die auf Schienenersatzverkehr umsteigen mussten. Seine Kameraden hätten sichergestellt, dass die Retter ihre Arbeit machen konnten, ohne von Schaulustigen behelligt zu werden, sagt Thilo Bergt, stellvertretender Kreisbrandmeister.

Begleiter schon genug gestraft

In und um Wurzen heulten die Sirenen. Stadtrat Lange, der an dem Tag ebenfalls einen Ausflug plante, hatte den Bahnhof bewusst gemieden: „Es war so viel Blaulicht zu sehen, da dachte ich mir schon, dass was Schlimmes passiert sein musste.“ Dringend appelliert er noch einmal an die Reisenden, die Brücke zu nutzen. Kein Verständnis habe er für Kommentare im Netz, nach dem Motto: selber schuld. Man solle sich in den Begleiter hineinversetzen. „Der ist schon genug gestraft.“

Von Haig Latchinian