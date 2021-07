Nach Unwetter: Landkreis Sächsische Schweiz zieht Bilanz 

Pirna/Ottendorf

Auch Tage später wirken die Folgen der Unwetter in Sachsen in den betroffenen Regionen deutlich nach. Sowohl an privaten Grundstücken als auch an öffentlichen Straßen sind die Schäden teils erheblich. In der sächsischen Schweiz sind einige Straßen noch komplett oder teilweise gesperrt.

Vorsicht zwischen Cunnersdorf und Kleingießhübel

Zwischen Cunnersdorf und Kleingießhübel finden derzeit Aufräumarbeiten statt. Das Landratsamt Pirna bittet in diesem Bereich daher um besondere Aufmerksamkeit beim Au­tofahren, da Baumaschinen und Baufahrzeuge im gesamten Hochwassergebiet unterwegs sind.

Gleiches gilt für die Kirnitzschtalstraße (S 165) zwischen Ostrauer Mühle und Räumichtmühle, weshalb es auch dort zu Einschränkungen für den Verkehr kommt. Gesperrt wegen Überschwemmung ist außerdem die Kreisstraße 8738 zwischen Ottendorf und der Buschmühle an der S 165.

Einschränkungen zwischen Schönbach und Ostrau

In Schönbach auf der K 8725 und in Ostrau auf der K 8740 kommt es ebenfalls zu Verkehrseinschränkungen. Es kann einige Wochen dauern, bis dort die Straßen wieder beidseitig befahrbar sind. Zudem ist die Kreisstraße 8744 ab Waldbad in Richtung Hirschgrund in Reinhardtsdorf-Schöna gesperrt. Die entsprechende Umleitung ist innerorts ausgeschildert.

Die Landkreisverwaltung schätzt die Kosten, um alle Schäden zu beseitigen, auf etwa 2,9 Millionen Eu­ro. Am schlimmsten betroffen sei laut Landratsamt das Gebiet zwischen Ottendorf und Pietzschmühle. Dort haben die Unwetter Straßenabschnitte geflutet, Stützwände weggerissen und Durchlässe verschüttet. Allein dort belaufen sich die Schäden auf geschätzt eine Million Euro.

Von Sabrina Lösch