Eine 80-jährige Frau muss ins Gefängnis, weil sie aus Überforderung in der Pflege ihres dementen Ehemannes keinen anderen Ausweg weiß, als den gemeinsamen Suizid. An dieser Stelle soll ausdrücklich keine Wertung des Urteils im Prozess gegen Erika S. folgen. Das Landgericht hat sich dabei am unteren Bereich des zulässigen Strafmaßes bewegt.

Der Prozess gegen Erika S. und das Urteil bieten wenig Anlass zur Diskussion. Was aber diskutiert werden muss, sind die Hintergünde, die zu der Tat geführt haben. Weil sie exemplarisch sind und nicht nur eine 80-jährige Bornaerin betreffen. Der Notstand in der Pflege wird viel diskutiert. Meist geht es dabei um personelle und finanzielle Ausstattungen von Kliniken, Pflegeeinrichtungen und -diensten. Selten spielt dabei die Angehörigenhilfe eine herausragende Rolle. Das Gesundheitssystem setzt auf pflegende Angehörige. Und wäre ohne sie auch aufgeschmissen. Gerade deswegen muss mehr für deren Hilfe getan werden.

Keine Frage – hier passiert einiges: Selbsthilfegruppen fangen Betroffene auf, die bei der Pflege von Ehepartnern, Eltern oder Geschwistern von Belastungssymptomen und Momenten der Überforderung berichten. Das Sozialamt des Landkreises Leipzig berät in diesen Gruppen immer wieder über Hilfen und Möglichkeiten. Aber im Fall des Bornaer Ehepaares wurde einmal mehr deutlich, dass gerade die am gefährdetsten sind, die diese Hilfen nicht erreichen. Ob aus Unwissen, fehlender Zeit oder weil sie in einer ausweglos scheinenden Situation schon nicht mehr an Hilfe glauben. An dieser Stelle muss das soziale Netz enger geknüpft werden. Hausärzte brauchen mehr Ansprechpartner für den Individualfall, Tagespflegen brauchen einen engeren Draht zum Sozialamt. Jede Stadt bräuchte eine Beratungsstelle für Demenz-Betroffene. Und – auch das ist eine Botschaft dieses tragischen Falles: Jeder Betroffene muss die Anzeichen einer Überanstrengung ernst nehmen und Hilfe in Anspruch nehmen wollen.

